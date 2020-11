Zadnja pika: Lep pozdrav s smučanja

Na pot se je treba odpraviti še v temi. Policijska ura velja in sprehajanje po Ljubljani je skoraj nemogoče. Povsod jih je polno. Zadnje noči so postali že tako zverzirani, da na kršitelje čakajo v zasedah. Vedno po dva ali trije, da te lahko obkolijo. Poznavalci nočne ljubljanske scene svetujejo, da večji del iz centra proti Bokalcam poskušaš hoditi po Poti spominov in tovarištva. Če te bo kdo ustavil, se izgovori, da si na rekreaciji in da si pozabil prestaviti uro … Le redkim uspe v prvo. Srečno!