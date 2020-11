Samo Slovenci smo dovolj nori, da kuhamo brinjevec

V teh turobnih, meglenih in kratkih dneh marsikje po slovenskih vaseh pridno nalagajo drva pod stare družinske kotle, kjer varijo opojne alkoholne destilate. A so redki, ki v svoj kotel mečejo le brin. Večina išče krajšo, predvsem pa veliko cenejšo pot, ko z grma posmukajo nekaj brinjevih vejic in s plodovi popestrijo vonj ter okus hišnega tropinovega žganja.