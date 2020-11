Andrej Černigoj o tem, da se mu zdi pomembno, da so Slovenci zaradi zaprtih trgovin ob nedeljah in epidemije odkrili naravo

“Mislim, da je zaprtje velikih trgovskih centrov ob nedeljah dobro, da so družine lahko skupaj in menim, da to tudi ne bo prineslo hujših gospodarskih posledic. Ljudje se bomo prilagodili in bomo večino nakupov opravili ob petkih in sobotah. Pomembno se mi zdi, da so ljudje kljub ali prav zaradi epidemije odkrili naravo. In s tem, ko bodo imele družine v nedeljah čas zase, jih bo še bolj povezalo.”