Nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden je včeraj zvečer, ko se je preštevanje glasov ameriških volivcev v ključnih državah še vedno nadaljevalo, napovedal, da bo zmagal na predsedniških volitvah. Zmage pa ni uradno razglasil. Biden je pozval Američane, naj ostanejo mirni, ohranijo vero in zaupanje v sistem ter potrpežljivo počakajo, dokler ne bodo prešteti vsi glasovi.

»Vem, da gre zelo počasi, ko gledaš preštevanje na televiziji. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da ne gre le za številke. Gre za glasove in volivce. Može in žene, ki so uveljavili svojo temeljno pravico,« je dejal Biden in zagotovil, da bo predsednik vseh Američanov, tudi tistih, ki niso volili zanj.

Morda je pričakoval, da bo lahko razglasil zmago glede na razplet v Pensilvaniji, vendar tam še nobena televizija ni upala razglasiti zmagovalca in Biden, ki je doslej vedno trdil, da je potrebno prešteti vse glasove, je za zdaj ostal načelen, čeprav je verjetno nestrpen tako kot vsi drugi. »Številke nam govorijo, da je jasno. Zmagali bomo na volitvah,« je dejal Biden.

»Poglejte kaj se je zgodilo od včeraj. Zaostajali smo v Georgii, sedaj vodimo in bomo zmagali. Zaostajali smo v Pensilvaniji in bomo zmagali. Zmagujemo v Arizoni, zmagujemo v Nevadi. Smo na poti do več kot 300 elektorskih glasov. Poglejte tudi število glasov na nacionalni ravni,« je dejal Biden, ki je doslej dobil 74,4 milijona glasov volivcev po ZDA, Trump pa 70,2 milijona.

Trump: Nikar ne razglasi zmage! Trump je Bidna v tvitu nekaj ur pred njegovim govorom opozoril, naj zmage ne razglasi, češ da se »pravni postopki šele zdaj začenjajo«. »Joe Biden ne bi smel neupravičeno razglasiti zmage. Tudi jaz bi to lahko storil. Pravni postopki se šele zdaj začenjajo,« je tvitnil. Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Trump se je razglasil za zmagovalca Njegov republikanski tekmec Donald Trump je pred tem prek televizijskega nastopa Američanom dejal, da je on sam jasni zmagovalec volitev, »če bi šteli samo zakonite glasovnice«, glasovanje po pošti pa označil za »skorumpiran sistem«. Združene države so bile na poti, da bodo imele dva predsedniška kandidata, ki oba hkrati trdita, da sta zmagala. Joe Biden je povečal prednost v Pensilvaniji, vodi tudi v Nevadi in Georgii. V slednji so zaradi majhne razlike napovedali ponovno štetje glasov. Donald Trump je zagotovo zmagal na Aljaski, ki pa prinaša le tri elektorske glasove.

Vrhovni sodnik zavrnil ustavitev štetja glasovnic v Pensilvaniji Bidnova prednost pred Trumpom je bila v številkah. Rezultati, ki jih sproti objavljajo televizije, so kazali, da je v enem dnevu prešel v vodstvo tudi v Georgii in Pensilvaniji. Zlasti slednja je že dva dni v središču pozornosti, saj s svojimi dvajsetimi elektorskimi glasovi lahko Bidnu prinese odločilno prednost. Republikanska stranka je tako v petek vložila zahtevo na vrhovno sodišče, naj odloči, da se ne upoštevajo glasovnice, ki so na volišča v Pensilvaniji prispele po njihovem zaprtju. Zakon v tej zvezni državi sicer določa, da se upoštevajo, če prispejo v roku treh dni in so ustrezno izpolnjene in poslane. Takšnih glasovnic je po navedbah uradnikov v Pensilvaniji premalo, da bi rezultat obrnile v prid Trumpa (v Pensilvaniji je zvečer zaostajal za dobrih 13.000 glasov ali 0,2 odstotne točke). Sodnik ameriškega vrhovnega sodišča Samuel Alito je včeraj zavrnil zahtevo pensilvanskih republikancev, da bi takoj ustavili štetje glasovnic v Pensilvaniji, ki so prispele po torkovih predsedniških volitvah. Je pa odredil, da se te glasovnice loči od drugih. O tem bo predvidoma še danes odločalo celotno vrhovno sodišče, na katerem imajo konservativni sodniki večino šestih od devetih sodnikov. Sodišče bi lahko razveljavilo te glasovnice, vendar pa to ne bo bistveno vplivalo na končne rezultate, saj je po mnenju analitikov glasovnic manj kot znaša Bidnova prednost pred aktualnim predsednikom.

Prekinili prenos predsednika V petek je v ZDA še odmeval govor, ki ga je imel Trump v četrtek zvečer. Obstoječi volilni sistem je označil za skorumpiran in nedemokratičen, političnim nasprotnikom pa pripisal umazane nakane. »Demokratski predstavniki nikoli niso verjeli, da lahko zmagajo pošteno… Zato so se šli glasovanje po pošti, kjer se dogaja ogromno korupcije in prevar. Zato so poslali po pošti desetine milijonov glasovnic, ne da bi kdo zanje prosil, brez kakršnega koli nadzora. Vsem sem rekel, kaj se bo zgodilo,« je dejal Trump, ki za svoje trditve ni navedel dokazov. Več največjih ameriških televizijskih postaj je ob teh trditvah prekinilo prenos nastopa Trumpa, ki je napovedal nadaljevanje boja na sodiščih. V ZDA so letos s sklicevanjem na pandemijo v veliko zveznih državah res olajšali glasovanje po pošti. V devetih so glasovnice na dom poslali vsem registriranim volilcem, v večini ostalih pa so jim jih poslali na njihovo prošnjo, ne da bi morali za to navesti kak razlog (kot je veljalo prej). Pričakovati je bilo, da bo po pošti glasovalo več volilcev, ki podpirajo demokrate, saj je Trump svoje privržence ves čas nagovarjal, naj tega ne počno in gredo na volišča na volilni dan. Predsednik je tudi izrecno kritiziral dogajanje v Pensilvaniji, Michiganu, Wisconsinu in Georgii – ključnih državah, kjer je po uvodnem štetju glasovnic vodil, potem pa zaostal, ko so na voliščih začeli preštevati glasovnice po pošti. Ni kritiziral dogajanja v Arizoni, edini zvezni državi, kjer je zmanjševal zaostanek za Bidnom. (Infografika: Mojca Gorjan in Andreja Židanik)

V Utahu še štejejo, Biden povečuje prednost v Georgii Štetje glasovnic v več zveznih državah je v petek potekalo četrti dan. Po preštetih 99 odstotkih glasov Bidnova prednost pred Trumpom v Pensilvaniji znaša nekaj manj kot 28.900 glasov, poroča ameriška tiskovna agencija AP. V Georgii je bilo po besedah državnega sekretarja nepreštetih še nekaj tisoč glasovnic, Biden je vodil za približno 1600 glasov. Do sobote zjutraj se je njegova prednost povišala na nekaj več kot 7000 glasov. So pa sporočili, da bodo zaradi majhne razlike vse glasovnice prešteli znova. V Arizoni je bilo nepreštetih še več kot 200.000 glasovnic, Biden je vodil za približno 40.000 glasov. V Nevadi je Biden vodil za 20.000 glasov, ni pa bilo jasno, koliko dela je še ostalo. Štetje glasovnic še nekaj dni po volitvah ni neobičajno in se dogaja povsod. V zvezni državi Utah, denimo, so do petka po podatkih spletne strani RCP prešteli 82 odstotkov glasovnic. Le da na to državo ni niče pozoren, ker je jasno, da bo tam zmagal Trump. Podobno velja za Kalifornijo, kjer bo zmagal Biden. Dolgotrajnejše štetje pripisujejo predvsem veliki količini glasovnic po pošti. Tiste, ki so jih volilci oddali fizično na voliščih, so lahko takoj vložili v aparate za preštevanje. Z vsako prejeto po pošti pa je več dela, saj jo je treba vzeti iz kuverte, predvsem pa preveriti ustreznost podpisa, ki ga primerjajo s tistim iz uradnih baz podatkov, navaja spletna stran Ballotpedia.

O večini v senatu šele januarja? Za zdaj kaže, da bodo imeli republikanci v senatu najmanj 50 sedežev, demokrati najmanj 48, o preostalih dveh pa se bo morda odločalo šele januarja. V Georgii (kjer je Biden včeraj povedel) letos volijo oba senatorja iz te zvezne države, enega redno, drugega pa zato, ker je senator odstopil iz zdravstvenih razlogov. Georgia ima pravilo, da je potreben drugi krog, če v prvem nihče ne dobi absolutne večine. In kazalo je, da se to lahko zgodi v obeh tekmah. Drugi krog bo januarja in tako bi bilo šele takrat jasno, kdo bo nadziral senat. Demokrati bi za to morali januarja zmagati v obeh tekmah v Georgii in še imeti predsednika v Beli hiši, saj ima v senatu v primeru razmerja 50:50 odločilni glas podpredsednik države.

Demokrati so se slabo odrezali na volitvah v državne kongrese Demokratska stranka je pred torkovimi splošnimi volitvami v ZDA upala na prevzem večine v številnih državnih kongresih, vendar se to ni zgodilo. Za demokrate je to slab obet tudi v prihodnje, ker bodo meje kongresnih okrožij znova večinoma risali republikanci. Pred volitvami so republikanci po ZDA obvladovali 52 odstotkov vseh sedežev v državnih kongresih, ki jih je skupaj 7383 in to razmerje se najverjetneje ne bo spremenilo. Od leta 2010, ko je republikancem uspelo demokratom odvzeti 20 državnih zakonodajnih teles, so jih demokrati do letos sicer dobili nazaj 17.

Večina anket v ZDA precenila volilno podporo Bidnu Najbolj točni sta bili anketi The Hill/Harris X, ki je napovedala izid 49 proti 45 odstotkom za Bidna in IDB/TIPP, ki je napovedala izid 50 proti 46 odstotkom v korist demokrata. Blizu je bila tudi anketa Rassmussen, ki je napovedala izid 48 proti 47 odstotkom za Bidna. Vse ostale so močno pretirale z napovedano podporo Bidnu.