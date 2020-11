Preberite še:

• Analitiki vidijo spopad za interpretacijo

• Trump in Janša sta zmagala, trdita Trump in Janša

• Brez knockouta za populizem

• Zadnjih pet volilnih bojišč – in kako so se spremenila

Joe Biden je do četrtka zvečer že krepko zmanjšal zaostanek v volilnih glasovih za predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Pensilvaniji in Georgii ter ohranil prednost v Nevadi in Arizoni. Za Pensilvanijo se napoveduje, da bo Biden že danes prevzel prednost pred Trumpom, kar bi mu prineslo potrebnih 270 elektorskih glasov in zmago na volitvah. Imel bi jih že 273, če se uresničijo napovedi ameriške tiskovne agencije AP in televizije Fox News ter zmaga tudi v Arizoni, pa bi se mu seštevek elektorskih glasov povečal na 283.

Kombinacij je še veliko, vendar pa velja, da mora Trump za obstanek v Beli hiši osvojiti Pensilvanijo (20 elektorjev), brez katere sedaj ne more več zmagati, Biden pa ima še vedno odprto pot do zmage tudi brez nje.

Joe Biden zmanjšuje zaostanek v volilnih glasovih za Donaldom Trumpom v Pensilvaniji, ohranja prednost v Nevadi in Arizoni, po novem pa vodi tudi v Georgiji. Ameriški predsednik je zagotovo zmagal na Aljaski, ki pa prinaša le tri elektorske glasove.

Trump upe polaga v vrhovno sodišče Medtem ko se v ključnih državah za zmago tako enega kot drugega kandidata glasovi še vedno preštevajo, Ameriški predsednik Donald Trump še naprej vztraja, da mu skušajo demokrati ukrasti zmago na volitvah. Napovedal je nadaljevanje tožb, a dokaze za morebitne nepravilnosti ali prevare še ni predložil. »Ne smemo dovoliti, da bi kdorkoli utišal naše volivce ali proizvedel rezultate. Naše številke so se skrivaj čudežno zmanjševale. Skušajo potvoriti volitve in tega ne smemo dovoliti,« je dejal Trump, ki se od volilne noči razen preko twitterja ni oglasil. »Mislim, da bo veliko tožb. Najverjetneje bo šlo skozi pravni proces. Imam občutek, da bodo na koncu odločili sodniki,« je še dejal Trump, ki upe polaga v vrhovno sodišče ZDA s konservativno večino in tremi sodniki, ki jih je sam imenoval na položaj. Trumpova kampanja je medtem že izgubila volilni tožbi v Georgiji in Michiganu. Sodnica v Michiganu je ugotovila, da tožba Trumpove kampanje, naj se zaustavi štetje glasovnic, nima nobene osnove za uspeh, ameriški mediji pa so medtem zmago v omenjeni državi že pripisali Bidnu, saj je njegova prednost tam narasla na okoli 150.000 glasov. Trump je izgubil vodstvo v Georgiji, saj sedaj za okoli 900 glasov vodi Biden. V državi jim je ostalo še okoli 14.000 glasovnic, ki jih bodo najverjetneje prešteli še danes. (Infografika: Mojca Gorjan in Andreja Židanik) Trumpov tabor trdi, da bi se štetje moralo zaustaviti tudi tam, saj naj bi 53 glasovnic, ki so prišle pozno na volišča, pomešali med tiste, ki so prišle pravočasno, vendar je sodnik tožbo zavrnil s priporočilom, naj naslednjič predložijo kakšen dokaz. Trumpova kampanja je napovedala tudi tožbo v okrožju Nevade Clark, ki zajema med drugim mesto Las Vegas. Nekdanji pravosodni minister Nevade Adam Laxalt je dejal, da so menda šteli mrtve in glasovnice ljudi, ki so se preselili iz Las Vegasa, zato bodo vložili tožbo na zveznem sodišču, da zaustavijo štetje. Je pa Trumpu v četrtek uspela tožba v Pensilvaniji, s katero je zahtevala večji dostop do volišč, kjer štejejo glasove. To je preštevanje glasov dodatno zavleklo. Mediji ob tem poročajo, da celovite strategije Trumpova kampanja nima, saj na primer v Arizoni zahteva nadaljevanje štetja glasovnic, kar je brez potrebe saj to poteka tudi brez tega in demokrati ne ugovarjajo.