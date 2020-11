Poševnine kar kličejo po vgradnji omar, ki prostor optimalno zapolnijo in poskrbijo za maksimalno organiziranost. Seveda v skladu z vašimi pričakovanji in preostalo opremo.

V mansardi je vgradno pohištvo nepogrešljivo

Pohištvo po meri ponuja neskončne možnosti izbire in prilagoditev vašim potrebam. Prilagaja se lahko z dizajnom, funkcionalnostjo, materiali in barvami, s čimer se prilagodimo načinu bivanja posameznika. To je še zlasti pomembno v mansardah, kjer moramo načrtovanju posvetiti posebno pozornost in opremljanju dodati osebno noto.

Po meri izdelane in v prostor vgrajene omare se vselej prilagajajo prostoru in vašim potrebam. Tako sta zunanjost in razporeditev notranjosti omare odvisna od različnih kriterijev: razpoložljivosti prostora, kot so dimenzije in osvetlitev, potreb po shranjevanju in pričakovanj glede estetskega videza. Nizke omare je priporočljivo opremiti s policami, izvlečnimi policami, predali ali košarami, medtem ko obešalniki potrebujejo dovolj višine. Višje police so težje dostopne, zato nanje odlagamo stvari, ki jih redkeje uporabljamo ali pa so sezonske. Se sprašujete, kdaj izbrati predale namesto polic? Predali so uporabnejši, saj jih lahko v celoti zapolnite in omogočajo večjo preglednost ter dostop do vse vsebine. Prav tako se pojavlja vprašanje, ali je bolje namestiti drsna ali klasična vrata. Ko so drsna vrata odprta, je sosednji del omare zaprt, torej nimate hkratnega vpogleda in dostopa v oba dela omare. Z običajnimi vrati pa je lahko oviran prehod pred omaro. V določenih primerih se lahko odločite tudi za omaro brez vrat. Pri najboljši odločitvi vas bomo usmerjali in vam za lažjo predstavo omaro tudi izrisali. Tako boste imeli na vpogled vse podrobnosti.