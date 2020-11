Jože P. Damijan: Pomoč žrtvam epidemije

Drugi val epidemije covida-19 je glede razsežnosti širjenja okužb precej močnejši od prvega. Razlika je v tem, da so pri prvem valu vse države nemudoma popolnoma zaprle javno življenje in meje, tokrat pa so v strahu pred negativnimi učinki na gospodarstvo do konca kalkulirale s tem skrajnim ukrepom. Dokler ni bilo prepozno. Na koncu bo skupna, človeška, socialna in ekonomska škoda večja, kot bi bila sicer.