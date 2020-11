»Pri primeru v Avstriji so povezave s skrajneži, ki so v Nemčiji obravnavani kot nevarni,« je povedal Seehofer, pri čemer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni pojasnil drugih podrobnosti.

Tiskovni predstavnik nemškega notranjega ministrstva je kasneje dejal, da so islamisti v evropskih državah tesno povezani med seboj. »Zdaj je ključna naloga nemških varnostnih agencij, da ocenijo in preverijo te stike,« je povedal.

Že pred tem je sicer avstrijski notranji minister Karl Nehammer povedal, da ena sled preiskave, ki je neposredno povezana z napadalcem, poleg Švice vodi v še eno državo. Katera je to, ni sporočil.

20-letni Kujtim Fejzulai, ki je imel albanske korenine ter državljanstvi Avstrije in Severne Makedonije, je v ponedeljkovem terorističnem napadu na Dunaju ubil štiri ljudi. Bil je simpatizer skrajne džihadistične IS, ki je tudi prevzela odgovornost za napad. 20-letnika, oboroženega z avtomatsko puško, pištolo in mačeto, je policija v posredovanju ubila.