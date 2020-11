Gostovanje Dinama iz Kijeva pri Barceloni je samo po sebi dovolj težavno. A ko je ukrajinsko moštvo napadel še koronavirus in je postalo jasno, da trener Mircea Lucescu ne bo mogel računati na kar nekaj posameznikov, je postalo nočna mora. Še dodatno, ker sta bila okužena prvi vratar Georgij Buščan in njegova menjava Denis Bojko. Lucescu je moral tako med vratnice postaviti komaj 18-letnega Ruslana Neščereta in upati na najboljše. A kar je dobil, je verjetno presenetilo tudi njega. Neščereta namreč kultni stadion Camp Nou in eden najboljših nogometašev vseh časov Lionel Messi nista prestrašila. Prikazal je fenomenalno predstavo in bil najzaslužnejši za to, da je njegovo moštvo klonilo zgolj z 1:2.

Ruslan Neščeret sicer brani za drugo ekipo Dinama iz Kijeva, v prvi ekipi pa je debitiral ravno ob koncu tedna, ko je s soigralci v 9. krogu ukrajinskega prvenstva premagala Dnipro z 2:1. Mimogrede, Dnipro vodi Igor Jovićević, hrvaški trener, ki je od novembra 2016 do junija 2017 sedel na klopi Celja. Sredin večer se je za Neščereta sicer začel katastrofalno, saj je Barcelona že v peti minuti prišla do enajstmetrovke, ukrajinski mladenič pa se je znašel iz oči v oči z velikim Lionelom Messijem. Sicer je uganil smer Argentinčevega strela, a je bil ta premočan in preveč natančen. Zdelo se je, da se za zdesetkani Dinamo Kijev obeta dolg večer, a ni bilo tako. Katalonski velikan je sicer pritiskal in bil nevaren, a je Neščeret igral kot v transu in med drugim ubranil nevarne poskuse Antoina Griezmanna, Ansuja Fatija ter v 58. minuti z izjemno parado tudi prosti strel Messija. Omenjeno obrambo mnogi izpostavljajo kot najlepšo v dosedanjem delu lige prvakov. Blizu je bil tudi pri golu Gerarda Piqueja, ki je sredi drugega polčasa zadel z glavo. Skupno je Neščeret na tekmi zbral kar dvanajst obramb, kar v ligi prvakov ni uspelo nobenemu vratarju po letu 2013, le dva pa sta zbrala več obramb v celotni zgodovini tekmovanja.

Po izjemni predstavi je bil 18-letni Ukrajinec glavna tema debat v vseh oddajah, posvečenih najelitnejšemu evropskemu nogometnemu evropskemu klubskemu tekmovanju. A to ukrajinskega mladeniča ni odneslo v višave. Po tekmi je svojo predstavo pospremil s ponižnimi besedami. »Počutil sem se kot v pravljici. Vsak igralec nogometa sanja, da bo nekoč igral na takem stadionu, kot je Camp Nou. Ne glede na to, ali v dresu Barcelone ali kot nasprotnik. Messijeva enajstmetrovka je bila izjemna. Čeprav sem krenil v pravo smer, sem bil brez možnosti, da bi jo ubranil. Gre verjetno za najboljšega posameznika vseh časov. Vsi v klubu smo bili presrečni, ker smo dobili priložnost igrati proti tako uglednemu tekmecu.« Glede na predstavo in pohvale po njej pa je le vprašanje časa, kdaj bo Neščeret navduševal v dresu kakšnega izmed evropskih velikanov.