Od 5. do 11. oktobra je dvanajst evropskih držav z usklajeno akcijo evropskega policijskega urada Europol izvedlo obsežno policijsko operacijo proti trgovini z otroki. Več kot 5000 predstavnikov oblasti je preverilo skoraj 60.000 oseb, okoli 16.000 vozil in nekaj manj kot 40.000 dokumentov. Skupno so aretirali 388 ljudi, prepoznali dodatnih 19 osumljencev in sprožili 40 novih preiskav. Odkrili so 249 potencialnih žrtev trgovanja z ljudmi, od tega najmanj 61 mladoletnih. Pri nekaj več kot stotih jim starosti sploh še ni uspelo določiti, so sporočili iz Europola.

Naši žrtev niso odkrili V operaciji je sodelovala tudi slovenska policija, ki je usklajevalcem operacije, Europolu, Portugalski, Španiji in Veliki Britaniji, pomagala pri identifikaciji oziroma prepoznavi otrok, mladoletnikov brez spremstva ter drugih oseb, ki bi lahko bile žrtve trgovine z ljudmi, pri identifikaciji otrok, domnevnih žrtev take trgovine, povezanih z nezakonitimi migranti, iskali pa so tudi potencialne osumljence, so sporočili z generalne policijske uprave. Policisti so na mejnih prehodih (pa tudi drugje) kontrolirali potnike, pregledovali prtljago in tudi njihova vozila, a žrtev trgovine z ljudmi niso odkrili, so pojasnili na GPU.