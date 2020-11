Vlada je na dopisni seji izdala tri novelirane odloke, in sicer odloke o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, na območju Mestne občine Celje ter na območju Mestne občine Murska Sobota.

Za uresničitev ukrepov za Mestno občino Maribor je načrtovanih 28,6 milijona evrov, od tega za ukrepe za področju ogrevanja 18 milijonov evrov ter za področje prometa 10,5 milijona evrov. Na območju Mestne občine Celje je za uresničitev ukrepov predvidenih 24,8 milijona evrov, od tega za področje ogrevanja 5,5 milijona evrov in za področje prometa 19,2 milijona evrov.

Na območju Murske Sobote pa so v načrtu ukrepi, vredni 9,4 milijona evrov. Za ukrepe za področje ogrevanja naj bi namenili 3,7 milijona evrov, za področje prometa pa 5,7 milijona evrov. Viri sredstev so enaki kot v prejšnjem odloku: občine, spodbude države, sredstva drugih subjektov in gospodinjstev.

Vlada je ob tem poudarila, da se kakovost zraka uspešno izboljšuje prav preko izvajanja načrtov kakovosti zraka. Pozitivne učinke pričakuje tudi za gospodarstvo, saj bodo finančni viri iz kohezijskih sredstev uporabljeni preko gospodarskih subjektov na različnih področjih, kot so energetska sanacija stavb, širitev daljinskega ogrevanja, vzpostavitev novih mikro sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, širitev mestnega potniškega prometa, obnova voznega parka mestnega potniškega prometa in komunalnih vozil in podobno.

Načrte za kakovosti zraka so pripravljeni v sodelovanju z lokalno skupnostjo, Agencijo RS za okolje in ministrstvom za okolje in prostor.