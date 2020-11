Seveda smo lahko prepričani, da Pahor na ta poziv ne bo odreagiral in bo še naprej bil nenačelen in lutka, ki jo ima v rokah Janša. Vsem, ki količkaj spremljamo politično dogajanje v Sloveniji, je že na daleč jasno, da je Pahor postal ujetnik bodisi samega sebe ali pa morebitnega izsiljevanja. Zato že dalj časa, vsaj od leta 2008, nima svojega mnenja in je očitno orodje v rokah Janše. O tem priča nešteto nenačelnih odzivov in predvsem neodzivov na dogodke v državi. Za predsednika države je takšno ravnanje ne samo moralno sporno, temveč predstavlja katastrofo za celotno državo. To traja že predolgo.

Sedaj pa nastopi glavni problem, da se njegova stranka Socialni demokrati (SD) ne zaveda takšnega oportunističnega ravnanja Pahorja in ga kot bivšega predsednika SD ne pozove na podoben način, kot je to storil Juri. Pahor s svojo nenačelnostjo kot predsednik države predstavlja veliko breme za stranko SD. Zaradi tega je celotna stranka na veliko slabšem glasu, kot bi bila sicer.

Če zgoraj navedeno drži, da Pahor predstavlja veliko breme za SD, bi ta stranka morala ukrepati in takšnega predsednika države nemudoma pozvati, da naj končno začne opravljati svojo funkcijo. Če takšnega poziva Pahor ne bi upošteval, bi se mu morala stranka SD odpovedati, sicer bodo tudi sami potonili, če že niso.

Nova predsednica SD Tanja Fajon ima enkratno priložnost, da stranko popelje proč od Pahorjeve sence in stran od neoliberalizma, v katerega jo je popeljal Pahor, ko je leta 1997 prevzel vodenje stranke SD. Socialdemokracija naj bi izvorno zastopala interese malih ljudi in državljanov, žal pa je, tudi po zaslugi Pahorja, SD postala služabnica kapitala v škodo ljudi. Če že ni prepozno za rešitev SD, mora ta stranka prenehati biti izdajalka svojih korenin in državljanov, ki niso nobene sluge kapitala.

Petra Lužnik, Ljubljana