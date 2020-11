Videokonferenco so pripravili z namenom izmenjave informacij, graditve medsebojnega zaupanja in partnerstva ter s tem učinkovitejšega obvladovanja delovanja v negotovih razmerah epidemije covida-19. Na njej so poleg poveljnika Civilne zaščite RS (CZ) Srečka Šestana in regijskih poveljnikov CZ, ki so predstavili razmere v posameznih regijah, sodelovali tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damijan Jaklin, vodja strokovne posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek in evropski komisar za krizno upravljanje Lenarčič.

Slednji je, kot so sporočili iz njegove pisarne, pojasnil, da so si v komisiji poleti želeli preprečiti ponovitev spomladanskega dogajanja, a jih očitno »veliko držav ni poslušalo«. Zaščitni ukrepi čez poletje niso bili dovolj učinkoviti ali uveljavljeni in upoštevani, je ocenil. Po septembrskem opozorilu, da je čas za sprejemanje protikoronskih ukrepov, pa so zaradi ponovnega naraščanja števila okužb v Evropski komisiji oktobra objavili dodaten sklop ukrepov za obvladovanje pandemije. Gre za boljšo izmenjavo podatkov in informacij, okrepitev ciljnega testiranja, izboljšanje sledenja stikov, pripravo strategije cepljenja ter ohranjanje pretoka blaga na enotnem trgu in omogočanje varnega potovanja, je pojasnil Lenarčič.

Članice EU je pozval, da se z ukrepi odzovejo takoj, ko zaznajo prve trende, ki nakazujejo ponovno množično širjenje virusa. Predstavnikom civilne zaščite pa se je zahvalil za njihovo delo in jih spodbudil, naj vztrajajo še naprej. Ocenil je, da ni razloga za malodušje, vendar le, če se bo vsakdo (tako pristojne službe kot državljani) držal svoje vloge in v duhu odgovornosti in solidarnosti spoštoval ukrepe.

Krek je na videokonferenci predstavil epidemiološke razmere v Sloveniji, Beovićeva pa ukrepe za zajezitev širjenja virusa. »Številke v zadnjih dneh so nekoliko nižje, ampak še vedno nismo prepričani, da smo dosegli plato. Skrbi nas, kam se bo obrnila krivulja, in to bo znano konec tega tedna. Če se bo število okužb še povečevalo, bomo potrebovali pomoč Evropske komisije. Manj v ventilatorjih, več pa v tehnični, predvsem v zaščitni opremi,« so njene besede povzeli na facebook profilu Regijskega štaba CZ za Notranjsko. Po njenem prepričanju se je drugi val začel »z nesrečno kombinacijo nerazumevanja razmer v javnosti, in sicer zato, ker je bil prvi val tako blag in ljudje nevarnosti epidemije niso dojeli tako resno kot denimo v Italiji«. Tako smo prišli do enega največjih vzponov epidemije v Evropi, je pojasnila.

Jaklin z ministrstva za obrambo pa je ob tem poudaril, da bo treba spremeniti naše obnašanje. »Brez dolgoročnih aktivnosti in ob upoštevanju, da cepiva še ni na voljo, bomo morali s tem virusom živeti in v naša življenja vnesti nekatere aktivnosti, ki so nam bile v preteklosti precej tuje. Če bomo dosledno upoštevati te ukrepe, bomo na dolgi rok ostali zdravi,« je prepričan. Dodal je, da so razmere v drugem valu zelo zahtevne in da se na ministrstvu trudijo, da bi čim hitreje in čim temeljiteje priskočili na pomoč sleherni ustanovi, ki potrebuje pomoč, so še zapisali na omenjenem facebook profilu.