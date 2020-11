Meje med občinami in državno mejo bo namreč mogoče neovirano oziroma brez globe in brez napotitve v karanteno ob vrnitvi preiti le ob izpolnjevanju katere od izjem, ki so določene z odlokoma o omejitvi gibanja in o prehajanju meja, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Minuli konec tedna je bil po navedbah policije promet na večjih mejnih prehodih na slovensko-hrvaški meji močno povečan, z večurnimi čakalnimi dobami, številni pa so zaradi kršitve veljavnih odlokov prejeli tudi globo.

Za krajšanje postopkov na mejnih prehodih zato policija svetuje, naj potniki pred odhodom preverijo, ali imajo veljavne dokumente za prestop meje in druga dokazila o nujnosti poti in podpisano izjavo. Svetujejo pa tudi preverjanje čakalnih dob in morebitno izbiro manj obremenjenih mejnih prehodov. Poudarjajo, da omejitev gibanja med 21. in 6. uro velja tudi za odhod v tujino, razen za pet izjem iz 1. člena odloka. Ob morebitnem neupravičenem prehodu občinskih mej pa bo državno mejo sicer mogoče prečkati, a bodo policisti izdali plačilni nalog.

Ob vrnitvi iz tujine v Slovenijo pa bodo po opravljeni mejni kontroli preverili še, ali oseba izpolnjuje pogoje za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu, v nasprotnem primeru bodo policisti osebo na mejnem prehodu ustno napotili v karanteno, ji o tem izdali potrdilo in jo seznanili z navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so še sporočili iz Generalne policijske uprave.