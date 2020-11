Svoje splošno zdravstveno stanje je večina prebivalcev, starih 16 let ali več, ocenila kot zelo dobro ali dobro. Kot zelo dobro ga je ocenilo 22 odstotkov ljudi, kot dobro pa 45 odstotkov.

Zdravstveno stanje ljudi sicer pomembno vpliva na njihovo splošno zadovoljstvo z življenjem. Tisti, ki so v letu 2019 menili, da je njihovo zdravstveno stanje zelo dobro, so zadovoljstvo z življenjem ocenili v povprečju z višjo oceno od ocene vsega prebivalstva, in sicer z oceno 8,5.

Najvišjo samooceno zadovoljstva z življenjem so zabeležili v starostni skupini od 16 do 25 let, kjer je znašala 8,3. Najnižja samoocena pa je bila med starimi 66 let in več in je znašala 6,9, so pojasnili na Sursu.