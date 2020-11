Ob skladbi Queenov Show Must Go On oglas prikazuje nadarjeno mlado baletko, ki ji načrte po nastopih prekriža pandemija. Nastopi do nadaljnjega odpadejo, prav tako skupinski treningi. A deklica v podobi francoske baletke Tais Vinolo se kljub velikemu razočaranju ne vda. Pleše kjer koli in kadar koli. Pri tem uživa veliko podporo družine in lokalne skupnosti, ki ji tudi pomagata organizirati solističen nastop.

Kot so še zapisali pri reviji, je oglas posnela snemalna ekipa pod vodstvom britanske oglaševalske agencije Lucky Generals.