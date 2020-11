»Avstrijske oblasti od pravosodja, policije do urada za zaščito ustave še vedno nimajo pravne podlage, da bi nadzorovale in po potrebi pridržale islamistične skrajneže in druge osebe, ki predstavljajo grožnjo,« je povedal Kurz na izrednem zasedanju avstrijskega parlamenta.

Napadalca Kujtima Fejzulaija, ki je v ponedeljek zvečer ubil najmanj štiri ljudi, so decembra lani predčasno izpustili iz zapora pod pogojem, da opravi tečaj deradikalizacije. Bil je namreč simpatizer skrajne Islamske države, poleti pa je skušal na Slovaškem kupiti strelivo. O tem je Slovaška obvestila avstrijske kolege. Zaenkrat ni znano, ali so ga oblasti imele pod nadzorom, potem ko so ga izpustili iz zapora.

»Urad za zaščito ustave in boj proti terorizmu je v zadnjih letih zaradi različnih razlogov utrpel precej škode. To moramo sedaj popraviti,« je povedal Kurz. Podkancler Werner Kogler pa je zagotovil, da bodo v neodvisni preiskavi pravosodnega in notranjega ministrstva preučili podrobnosti primera.

Opozicijski socialdemokrati so bili danes sicer kritični, da so štirje ljudje umrli, čeprav so imele oblasti namige glede teroristične grožnje.

Napad je v ponedeljek zvečer, tik pred delnim zaprtjem javnega življenja v Avstriji zaradi epidemije covida-19, v središču prestolnice izvedel 20-letni Kujtim Fejzulai, ki je imel albanske korenine ter državljanstvo Avstrije in Severne Makedonije. Bil je simpatizer skrajne džihadistične IS, ki je v torek na platformi Naschir News prevzela odgovornost za napad, a pristnost tega sporočila strokovnjaki še preverjajo.

20-letnika, oboroženega z avtomatsko puško, pištolo in mačeto, je policija v posredovanju ubila. Še vedno pa ni znano, ali je deloval sam ali je imel sodelavce, čeprav naj policija za zdaj ne bi imela dokazov o slednjem.