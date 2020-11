»Dosegli smo zgodovinski kompromis,« je sporočil eden izmed pogajalcev evropskega parlamenta Petri Sarvamaa iz Evropske ljudske stranke. Dogovor o prihodnjem pogojevanju izplačila evropskih sredstev s spoštovanjem načel vladavine prava so potrdili tudi na Svetu EU.

Kot je pojasnil Sarvamaa bo poslej izplačevanje evropskih sredstev članicam EU pogojeno s spoštovanjem načel vladavine prava, med katerimi je tudi neodvisnost nacionalnih sodišč. Današnji dogovor bo začel veljati, ko bo potrjen še od držav članic.

Evropski parlament je terjal močno pogojevanje izplačila evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava iz sklada za okrevanje in naslednjega večletnega proračuna EU, da bi se tako zaščitilo evropske davkoplačevalce. Sarvamaa je še dejal, da bo Svet EU moral v treh mesecih odločiti, ali države kršijo vladavino prava. Nato bi se jim izplačilo sredstev lahko zamrznil.

»Za funkcioniranje vsakega zakona je pomembno, da ima odvračalno funkcijo. Ob tem, da bo EU lahko prekinila financiranje, če so že bila kršena načela vladavine prava, bo to lahko storila tudi v primeru, da je iz odločitev vlad razvidno, da obstaja nevarnost za finance EU v prihodnosti. Na primer, če je spodkopana neodvisnost sodišč, obstaja resna nevarnost, da bodo sodniki sprejemali arbitrarne odločitve ali ne bodo upoštevali primerov korupcije in prevar,« je še dejal Sarvamaa.

»To je pomemben dosežek naših prizadevanj, da dokončno oblikujemo naslednji večkletni proračun EU in sveženj za okrevanje. Mehanizem pogojevanja bo okrepil zaščito proračuna EU, ko bo zaradi kršitev vladavine prava prišlo do zlorabe evropskih sredstev,« je dejal Michael Clauß, veleposlanik Nemčije pri Evropski uniji.

Pozval je še k sprejetju ostalih delov paketa – med drugim gre za zahteve parlamenta po dodatnih sredstev v naslednjem proračunu za okoljske projekte, izobraževanje in znanost – zato, da bi se lahko čim prej potrdilo celoten sveženj. »Na mizi imamo zgodovinski 1800 milijard vreden finančni sveženj (za okrevanje evropskega gospodarstva, op. a.). Ne smemo izgubljati časa, saj drugi val epidemije močno pritiska na države članice,« je še dejal Clauß.

Poljska in Madžarska, kjer se pojavljajo največje kršitve vladavine prava, sta že večkrat zagrozili z blokiranjem svežnja za okrevanje, če bi se izplačilo evropskih sredstev pogojevalo z vladavino prava. Podrobnosti doseženega dogovora bodo predstavljene danes.