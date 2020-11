NZS so na sestanku zastopali Radenko Mijatović, Martin Koželj, Renata Podviz Čeferin, Stanko Glažar in Dejan Plastovski, direktorat pa Zvijezdan Mikić.

Tema pogovorov je bila aktualna situacija 2. SNL v luči usode tekmovanja v preostanku koledarskega leta 2020.

Klubi so imeli različne poglede na nastali položaj, skupaj pa so prišli do zaključka, da se je jesenski del 2. SNL že končal. Tekmovanje se bo nadaljevalo leta 2021.

Ob tem se bo NZS zavzela, da bo slovenska vlada klubom 2. SNL dovolila, da zaženejo trenažni proces in imajo možnost igranja pripravljalnih tekem.

Pri NK Triglav Kranj so še zapisali, da so na omenjeni konferenci zavzeli stališče, da se čim prej vrnejo nazaj v vadbeni in tekmovalni proces. Tudi Nafta in Rudar sta predlog podprla.