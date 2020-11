V slovenskih bolnišnicah se zaradi covida-19 trenutno zdravi 1023 bolnikov, od tega 161 na intenzivni negi. V bolnišnicah je včeraj umrlo 30 ljudi, skupaj pa je torej do danes umrlo že 471 oseb. V domovih za starejše je bila zaznana 101 nova okužba, število aktivnih okužb je torej trenutno 1133, med zaposlenimi 561. Iz bolnišnic pa je bilo odpuščenih 60 oseb. Incidenca na ravni države je včeraj znašala 1114 okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dnevih. Gorenjska ostaja regija z najvišjo incidenco, včeraj je bila ta številka po podatkih NIJZ še vedno 2000. Število okužb na ravni države je sicer pričelo opazno padati. Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede epidemije covid-19 sta danes dopoldne sodelovala vodja Oddelka za intenzivno terapijo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja dr. Matjaž Jereb in vladni govorec Jelko Kacin.

»Upamo, da so predstavljene številke pravilne in da smo dosegli vrh drugega vala glede okuženih. Verjetno pa bo potrebno počakati še par dni, da bomo lahko bolj gotovi. Ne glede na to lahko v naslednjih tednih še naprej pričakujemo porast bolnikov, ki bodo potrebovali oskrbo v bolnišnicah in ki bodo potrebovali oskrbo na oddelkih za intenzivno zdravljenje,« je ocenil dr. Jereb. In dodal, da je stanje glede razpoložljivi postelj v bolnišnicah in na intenzivnih oddelkih že danes alarmantno. »Zagotavljamo dodatne postelje za covid-19 bolnike, vendar je popolnoma jasno, da to v nedogled seveda ne bo šlo.« Kot dodaten problem Jereb navaja pomanjkanje zdravstvenega osebja. Od začetka septembra je bilo v UKC Ljubljana okuženih 525 zdravstvenih delavcev. Drugi problem je, da so ti delavci utrujeni in na robu svojih zmogljivosti.

»Moram poudariti, da se kaže nekaj težav tudi z določeno medicinsko opremo, kot na primer črpalke za dovajanje znotrajžilnih zdravil,« je še izpostavil Jereb, ki pričakuje težave tudi glede dobave določenih zdravil, ki so potrebne za zdravljenje covid-19 bolnikov. Danes zjutraj so imeli sicer v Ljubljani hospitaliziranih 255 bolnikov, od tega 206 na navadnih oddelkih in 49 na intenzivni negi. V celotni državi je hospitaliziranih več kot 160 kritično bolnih covid-19 bolnikov, do sedaj pa je bilo v drugem valu zdravljenih 383 takšnih bolnikov. V celem prvem valu so zdravili 72 kritično bolnih covid-19 bolnikov. V luči tega Jereb upa, da so številke, ki kažejo na trend zmanjševanja okužb, resnično prave.