Dopoldne bo oblačno, popoldne se bo postopno jasnilo

Dopoldne bo še oblačno, popoldne pa se bo postopno jasnilo. Največ sonca bo na Primorskem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Goriškem in ob morju do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.