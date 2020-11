V enakem obdobju je zaradi covida-19 umrlo 1112 bolnikov, skupno več kot 233.000. V državi so doslej potrdili skoraj 9,5 milijona okužb.

ZDA so v pandemiji covida-19 najbolj prizadeta država na svetu. Zato je na splošnih volitvah, na katerih sta se za predsedniški položaj potegovala aktualni republikanski predsednik Donald Trump in demokrat Joe Biden, rekordnih več kot 100 milijonov volivcev glasovalo predčasno, mnogi po pošti, da bi se izognili gneči na voliščih. Zato v nekaterih zveznih državah še vedno preštevajo glasovnice in izid predsedniške tekme še ni znan.

Glede okužb s koronavirusom so trenutno najslabše razmere na severu ZDA in na Srednjem zahodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.