Izmed Slovencev je Miha Blažič z nekaj napakami odigral celo tekmo ob porazu Ferencvarosa proti Juventusu z 1:4. Benjamin Verbič je kot rezervist sodeloval pri golu oslabljenega Dinama Kijev na gostovanju v Barceloni. Kevin Kampl je za Leipzig igral šele od 89. minute naprej.

Leipzig se je oddolžil PSG za poraz v polfinalu lanske lige prvakov. Oslabljeni PSG brez poškodovanih Mbappeja in Neymarja je zamudil priložnost, da Leipzig dotolkel na začetku tekme, ko so Nemci igrali kaotično predvsem v obrambi. Potem ko je Di Maria dosegel vodilni zadetek v šesti minuti, je Argentinec deset minut kasneje zastreljal enajstmetrovko. Leipzig je začel preobrat z golom Francoza Nkukuja, ki je sicer nogometni otrok PSG, ob koncu prvega polčasa in ga dokončal z zadetkom Forsberga iz enajstmetrovke v začetku drugega polčasa. »Pomemben zadetek za pomembno zmago. Ponosen sem na predstavo celotnega moštva, ki je zmagalo zasluženo. Pogumno smo igrali proti vrhunski ekipi. Naša lakota in želja po zmagi sta bili veliki. Z agresivno igro smo onemogočili PSG v posesti žoge,« je bil vzhičen napadalec Leipziga Emil Forsberg. Reakcija PSG po golu je bila slaba, pravih priložnosti si ni priigral, ampak je prejel kar dva rdeča kartona (Gueye in Kimpembe). »Soočiti se moramo s položajem, v katerem smo se znašli po dveh porazih v ligi prvakov. S takšno igro ne bomo prišli daleč,« je bil jasen kapetan PSG Marquinhos.

Senzacijo večera je pripravil turški prvak Istanbul Bašakšehir, ki je dosegel zgodovinski uspeh proti Manchester Unitedu z zmago z 2:1. Turki, ki so debitanti v ligi prvakov, so proti angleškemu gigantu dosegli sploh prva dva gola v tem tekmovanju in osvojili prve točke. Angleži so slabo odigrali zlasti prvi polčas, ko so naivno prejeli dva gola. Predvsem prvi je bil komičen, ko so ob kotu vsi krenili v napad in pozabili na Demba Baja. Manchester United je doživel drugi poraz zapored, ki je v slabo voljo spravil trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja: »Naša predstava ni bila dovolj proti tekmecu, ki je garal, tekel in nas matiral že v prvem polčasu. Predvsem prvi gol je bil nedopustna napaka. Zelo sem azočaran.« Manchester United tako slabo ni začel sezone od leta 1972, saj je v angleškem prvenstvu šele 15. Vse glasnejše so govorice, da bi Solskjaer moral oditi iz kluba. »Na takšna vprašanja ne bom odgovarjal. Sezona se je šele začela. Veliko je še tekem, moramo ostati močni. Svoje delo opravljam po najboljših močeh v dobrobit kluba,« je bil jasen Norvežan.

Čeprav je pri Dinamu Kijev zaradi okužbe s koronavirusom manjkala polovica moštva (v golu je bil tretji vratar, 18-letni Neščeret), je Barcelona na stadionu Nou Kamp zmagala le z 2:1. Pri minimalnem vodstvu z 1:0 po golu Messija iz enajstmetrovke (na jubilejni 150. tekmi v ligi prvakov je dosegel 121. gol), jo je reševal vratar Marc Andree ter Stegen, ki je zbral kar šest obramb in bil najboljši igralec tekme. Čeprav je imel trener Kijevčanov Lucescu le 13 igralcev udarne zasedbe, je Benjamin Verbič tekmo začel na klopi. V igro je vstopil v 71. minuti in štiri minute sodeloval pri golu za znižanje izida na 1:2. »Po igri smo si zaslužili točko,« je bil jasen trener Dinama, Romun Mircea Lucescu. Erling Haaland podira nove rekorde. Postal je prvi igralec v ligi prvakov, ki je na prvih 11 tekmah v tem prestižnem tekmovanju dosegel 13 zadetkov. Velik podvig je uspel Sevilli, ki je doma proti Krasnodarju zaostajala že 0:2, nato pa z desetimi igralci prišla do zmage s 3:2.