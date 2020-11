Iz uredništva Dnevnika smo zato po telefonu poklicali nekaj (tako ali drugače) znanih in izpostavljenih Slovencev iz vseh družbenih sfer in jih vprašali, kako so spremljali volitve onstran Atlantika in kaj so ob tem razmišljali oziroma kako so se počutili ob spremljanju (delnih) rezultatov volitev.

»Ameriške volitve spremljam zelo intenzivno, ker imam v ZDA kopico sorodnikov in prijateljev, tudi sam sem v več daljših obdobjih tam bival in delal. V zadnjih štirih letih sem bil zelo zaskrbljen za usodo ZDA zaradi diktatorskih pretenzij Donalda Trumpa. Zato zdaj držim pesti, da bi zmagal Joe Biden in da bi se stanje v ZDA končno normaliziralo.«

»Volitve sem spremljala po radiu in po večernih poročilih, kolikor sem zmogla, saj sem ves dan precej govorila po telefonu, vendarle pa so ameriške volitve pomemben del družbenega dogajanja za ves svet. Do rezultatov se nisem in se ne opredeljujem. Želela pa bi si, da zmagovalec – to pravzaprav velja za vse svetovne voditelje – spremeni svojo politiko, vzorce vladanja in se od profita usmeri k ljudem. Že narava nas sili k temu, da smo bolj človeški, manj nestrpni in izključujoči in želela bi si, da je naslednji ameriški voditelj takšen.«

»Ameriške volitve sem spremljal površno. Bistveno bolj me skrbi epidemija covida-19 v Sloveniji. Da v ZDA nimajo rezultata zvečer, na dan volitev, je za prvo državo svobodnega sveta blamaža.«

»Volitve sem spremljala po medijih, TV in radiu, komentarje po časopisih. Razmišljala sem, kako to, da vsa Amerika ne zmore dveh kompetentnih mlajših ljudi – ne pa dveh starcev – za predsedniška kandidata? Seveda gre za sistem volitev in predvsem za način kandidiranja, ki stane ogromno denarja ... Te volitve so pomembne: ali bodo Američani izvolili vsaj približno dostojno, demokratično osebo za predsednika ali poosebljenje institucionalizirane zlobe in primitivizma? Rezultat teh volitev bo pomemben za ves svet, tudi za Slovenijo!

»Ameriške volitve spremljam po medijih, po televiziji in časopisu, pa tudi na spletnih informativnih portalih. Ob tem razmišljam, kako neverjetno je, da lahko ljudje živimo v dveh vzporednih svetovih hkrati, v Sloveniji in v Ameriki. To, da je 'Veliki vodja' že čestital Donaldu Trumpu za zmago, je še dodaten razlog, zakaj bi rad videl, da Joe Biden zmaga. Nikakor pa ne morem verjeti, da lahko tako velik odstotek populacije voli Donalda Trumpa.«

»Med tokratno ameriško predsedniško tekmo sem se počutil približno tako kot takrat, ko sem spremljal spopad med Rogličem in Pogačarjem na odločilnem kronometru letošnje dirke po Franciji. Približno tako in hkrati popolnoma drugače. V obeh primerih je bil na delu klasični kavelj 22. V Franciji smo bili priče čudovitemu spopadu človeškosti in ne glede na njegov izid smo bili zmagovalci vsi. V ZDA se je dogajala bitka pritlehnosti, v kateri bomo na koncu vsi poraženi. A tudi v tako nevzdržni izbiri je odločitev treba sprejet. V boju med tviteraškim bevskanjem in (vsaj navideznim) dostojanstvom so moje osebne preference jasne. Sem pa kljub temu v resnici vesel, da mi v torek ni bilo treba na volišče.«

»Volitev nisem spremljal. Ves cirkus okoli ameriških volitev mi je v bistvu odveč, že od nekdaj mi je bil, letos pa še posebej. O Trumpu vemo namreč vse in edino, kar me zanima, je končni rezultat oziroma informacija o tem, ali v Ameriki živi dovolj ljudi, ki se jim zdi Trump nesprejemljiv. Razmišljal sem predvsem o tem, kaj bi lahko Trump naredil ali ne naredil, da bi si njegovi volivci (in govorimo o desetinah, stotinah milijonov ljudi) premislili in ga zavrnili kot primernega predsednika. Razmišljal sem o tem, kaj vse jih ni odvrnilo od tega, da so ponovno glasovali zanj. Razmišljal sem o tem, kaj nam to govori o ljudeh in njihovih prepričanjih, kaj o njihovi svobodni volji, kaj nam govori o demokraciji, kaj o svetu.«

»Vas moram razočarati, ameriških volitev nisem spremljal. So pa te podobno kot tekma Real Madrid-Barcelona, lahko stvar neskončnih debat. Povejte, a že vemo, kdo je zmagal?«