Minister za zunanje zadeve Anže Logar je na nedavnem virtualnem vrhu pobude Tri morja razkril, da je vlada zaključila »notranji postopek odobritve za vstop Slovenije v sklad pobude Tri morja« in da bo razvojna banka SID v ta sklad namenila 23 milijonov evrov. Čeprav pobuda Tri morja združuje 12 držav, so doslej v finančni sklad, iz katerega naj bi se financirali projekti pobude, prispevale le tri: poleg Slovenije še Poljska, ki je v sklad namenila 500 milijonov evrov, in Romunija z 20 milijoni evrov. Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Madžarska, Hrvaška, Romunija in Bolgarija so prispevek v sklad le obljubile in pri tem je za zdaj ostalo.

Zakaj se je torej Slovenija prav v času epidemije, ki je dodobra zajedla v državni proračun, odločila za zadolžitev in za tako velikodušen prispevek v sklad? Kdaj bo denar dejansko nakazan? In predvsem, kaj bo imela Slovenija od svojega vložka? Kateri slovenski projekti bodo financirani iz tega sklada?

Bo Slovenija imela kaj od tega? Ta vprašanja smo naslovili tudi na vlado, a nam odgovorov v tednu dni niso uspeli pripraviti. Neuradno pa naj bi pri odločevalcih prevladala ocena, da so za čim hitrejši izhod iz krize najučinkovitejše investicije v produktivno javno infrastrukturo, kakršno naj bi podpiral sklad. Ker so na trgu trenutno likvidnostni presežki, je denar poceni in obresti na dolg negativne, zato so v vladi presodili, da je prav ta čas vendarle ugoden za dodatno zadolžitev. Po nekaterih projekcijah naj bi se vplačilo povrnilo z 10-odstotno donosnostjo. Prav ta donosnost naj bi tudi spodbudila zasebne vlagatelje. S spletne strani pobude Tri morja je razvidno, da si Slovenija prizadeva za sofinanciranje šestih projektov: slovensko- madžarski plinovod, pilotni projekt 5G PPDR za javno varnost ter zaščito in reševanje, projekt SINCRO.GRID – projekt pametnih omrežij Slovenije in Hrvaške, drugi tir Divača–Koper, Ljubljanski potniški center Emonika ter projekt Adria – sistem za ublažitev poplav in suše. Kdaj in ali sploh si lahko ti projekti obetajo sofinanciranje iz sklada, ni jasno.

Premalo denarja in le »donosni« projekti Sklad, ki je namenjen naložbam v energetsko, prometno in digitalno infrastrukturo v srednji in vzhodni Evropi, v državah med Baltskim, Jadranskim in Črnim morjem, je namreč povsem tržno usmerjen. Projekte, ki jih sofinancira sklad, izbere investicijski odbor sklada, ki je neodvisen od držav vlagateljic in njihovih prispevkov. Odbor vodijo profesionalni investitorji, upravlja pa ga Amber Infrastructure Group. Sklad je začel delovati februarja letos in že s svojo prvo naložbo nakazal svojo tržno usmeritev: kupil je poljsko družbo Cargounit, največje zasebno podjetje za zakup lokomotiv na Poljskem in šesto največje tovrstno podjetje v Evropi. »Povečanje obsega poslovanja Cargounita, ki se bo financiralo z vložkom sklada, bo izboljšalo trgovinske povezave v regiji in se širilo v sosednje države,« so zapisali v skladu. Ob tem se poraja vprašanje, ali so slovenski projekti tržno zanimivi; drugi tir gotovo ni, saj se dobra vračanja investicije meri v sto letih. Države si za zdaj ne morejo obetati množičnega sofinanciranja projektov tudi zato, ker sklad nima dovolj sredstev. Za premoščanje razvojnih razlik bi po ocenah analitikov sklada potrebovali 1,15 milijarde evrov. V Mednarodnem finančnem skladu so izračunali, da bi morale vse države »za odpravo 50 odstotkov infrastrukturnih vrzeli do leta 2030 letno vložiti 3 do 8 odstotkov svojega BDP«. Ključni pa so zasebni vlagatelji, ocenjujejo. To je na nedavnem vrhu poudaril tudi Logar: dejal je, da »bo zaradi obremenjenosti javnih finančnih virov s posledicami covida-19 treba najti alternativne načine financiranja infrastrukturnih investicij«. Zato se je zavzel tudi za ločevanje med javnimi in zasebnimi investicijami.