Prenovljena ena najlepših poti na grad

Mestna občina Ljubljana je zaključila prenovo ulice Reber od Starega trga do Mačje steze. Izvajalec PZG in njegov podizvajalec Prohaus sta po naročilu ljubljanske občine obnovila tlakovanje ulice, statično ojačala in obnovila oporni zid, na delu ulice pa sta uredila še kanalizacijo, vodovod, plinovod, prestavila sta telekomunikacijsko omrežje in prenovila cestno razsvetljavo. Ključna sprememba pa je obnova stopnišča v sklopu te poti na grajski grič. Stopnišče je bilo pred začetkom prenove v zelo klavrnem stanju. Del je bil celo zavarovan z leseno konstrukcijo. Občani so pričakovano navdušeni nad delom, ki so ga opravili gradbeni delavci, in tem, da je ponovno odprta pot na grad, ki ponuja ene najlepših razgledov na prestolnico. Prenova, ki se je začela maja letos, bo občino stala predvidoma 592.400 evrov skupaj z davkom na dodano vrednost. vbr