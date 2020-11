»Resnično se slabo spomnim, ker sem bil pod močnim vplivom kokaina in alkohola,« je ponavljal 19-letni Dušan Avdić, ko so ga zaslišali na sojenju 35-letnemu Mehmedu Mahmutoviću, obtoženemu petih ropov prostitutk lani v Ljubljani. Avdić je bil zraven pri dveh, tudi tistem sredi junija, ko je, kot trdi tožilstvo, Mahmutović dekleti na poziv tudi izjemno grdo spolno zlorabil. Ropa je Avdić že pred časom priznal in zdaj prestaja pet let in pol dolgo zaporno kazen. Tokrat pa so ga zaslišali v drugi vlogi, kot pričo. Sodnica Polona Herman ga je opozorila, da je zdaj dolžan govoriti resnico, in potrdil je, da pravni pouk razume.

Brez nasilja in prisile V obtožnici piše, da sta se javljala na oglase prostitutk, njuni obiski pa so se sprevrgli v hudo nasilje. Grožnje z nožem, pištolo, udarci, nista izbirala sredstev, da bi prišla do denarja. Ko sta se 15. junija lani dogovorila z dvema dekletoma, naj bi Mahmutović eno tudi posilil, drugo pa grozljivo ponižujoče spolno napadel s pištolo in dušilcem. To je tudi edini rop, ki ga priznava, a spolnega izživljanja (na žrtvi je pustil biološke sledi) ne. Ko so zdaj o tem povprašali Avdića, se je najprej izgovarjal na luknje v spominu zaradi drog in alkohola. Ko so še kar naprej vrtali, se je nečesa vendarle spomnil. »Vstopila sva, sedla, Mahmutović je eno od deklet vprašal, ali bi spala z njim, in ni želela, druga pa je pristala in sta šla v sosednjo sobo,« je povzel. A da do ženske ni bil nasilen. »Vprašal jo je na lep, kulturen način,« je razložil. Na vprašanje, ali si je tudi sam želel spolnih odnosov, je spet odgovoril, da ne ve, ker je bil omamljen. »Nobena ni želela seksati z njim,« se je takrat oglasil Mahmutović. Po Avdićevih besedah se je to zgodilo isti dan, ko sta se z Mahmutovićem spoznala. Sestala sta se v lokalu, ker je od Mahmutovića hotel kupiti motor. Pospremil ga je neki Marko, ki mu je tudi posodil denar za nakup. Zakaj sta se z obtoženim nato odločila, da obiščeta prostitutki, Avdić najprej ni znal pojasniti. Ko pa je Mahmutović z zatožne klopi navrgel, da je bila to Avdićeva ideja (ker naj bi mu bili dekleti dolžni nekaj denarja), se je nenadoma spomnil, da je bilo res nekaj takega.

Dvomi o pravičnosti sojenja Njun drugi skupni rop naj bi se zgodil pet dni prej. Tako vsaj trdi tožilstvo – Avdić je to zanikal in ponovil, da se takrat še nista družila. Ko so ga pobarali, da je na predobravnavnem naroku priznal navedbe iz obtožnice, v kateri izrecno piše, da sta pri kaznivem dejanju sodelovala, je izjavil: »Takrat me je bilo strah povedati resnico, da sem bil sam.« A nekoliko kasneje je obrnil ploščo in začel govoriti, da je bil z njim prej omenjeni Marko. O katerem pa da ne ve čisto nič, ne priimka, ne bivališča. »Je podnajemnik. Enkrat je tu, enkrat tam,« je pojasnil. Mimogrede, tudi o usodi od Marka kupljenega motorja niso izvedeli kaj dosti. »Ostal je na cesti, ker mi je zmanjkalo bencina, ne spomnim se, kje,« je dejal. Sojenje gre proti koncu. Senat je zavrnil kar nekaj dokaznih predlogov obrambe, kar je Mahmutovića vidno razburilo. »Očitno je v interesu sodišča, da se me obsodi. Resnično dvomim o pravičnem sojenju. In potem pravite, da smo pred zakonom vsi enaki…« je vse glasneje izgubljal živce. Nadaljevanje sledi 24. novembra.