Tako kot druga športna tekmovanja je tudi uvodni del košarkarske evrolige zaznamoval koronavirus. Medtem ko je polovica klubov za zdaj odigrala vseh šest tekem, je na drugi strani denimo ruski Zenit, ki je le dve, ali francoski Asvel, ki je tri. Vodstvo tekmovanja je zato danes sklicalo konferenčni klic z vodstvi domačih tekmovanj. V košarkarskih krogih je završalo in hitro je zakrožila novica, da bo prišlo do sprememb v sistemu tekmovanja, a ne bo tako. Konferenčni klic je namenjen uskladitvi datumov prestavljenih tekem evrolige in evropskega pokala z domačimi tekmovanji, iz katerih prihajajo klubi.

»Vodstvo evrolige ves čas spremlja razvoj dogajanja glede koronavirusa in splošno situacijo v Evropi. Da bi se izognili natolcevanjem, sporočamo, da bo konferenčni klic z vodstvi domačih tekmovanj namenjen izmenjavi mnenj in iskanju rešitev za prestavljene tekme evrolige in evropskega pokala. S tem želimo uskladiti načrte za naslednje tedne in mesece. Čeprav imamo pripravljene številne različice, pa ocenjujemo, da trenutna situacija ni tako zahtevna, da bi spreminjali sistem tekmovanja,« je pojasnil Eduard J. Scott, glavni človek za načrtovanje tekmovanja v evroligi.

Drugačno mnenje ima italijanski trener Ettore Messina, ki trenutno vodi Milano, ki je že štirikrat osvojil evroligo. Enainšestdesetletni strateg je v dolgem pismu med drugim zapisal, da bi morala košarka ubrati drugačno pot od trenutne. »Živimo v težkih časih. Vlade večine evropskih držav zapirajo ali delno zapirajo javno življenje, da bi ljudi obvarovale pred koronavirusom. Vsak teden je več igralcev, trenerjev in klubskih delavcev okuženih. Vse več tekem v domačih prvenstvih ali evropskih tekmovanjih je prestavljenih. Potovanja postajajo vse večja grožnja za moštva in sodnike. Kmalu ne bo več terminov za igranje prestavljenih tekem. Vse več rezultatov bo odvisnih od sreče, torej tega, kdo bo imel manj okuženih posameznikov. Zaradi omenjenega vse košarkarske delavce pozivam, naj v teh časih potisnejo na stran nesoglasja, se usedejo za mizo in sprejmejo odločitev. Najbolj logično se zdi, da prekinemo evropska tekmovanja za štiri mesece in v tem času igramo domača prvenstva, v katerih je precej manj potovanj. V marcu ali aprilu bi ob boljši epidemiološki sliki lahko dokončali tudi evropska tekmovanja z upanjem, da pred začetkom olimpijskih iger. Morda pa bomo takrat koronavirus tudi že premagali. Ob tem za razumevanje prosim tudi lastnike televizijskih pravic in sponzorje. Nič ne sme biti pomembnejše od našega zdravja,« je sklenil Ettore Messina, čigar besede vsaj za zdaj niso padle na plodna tla.