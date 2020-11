Medtem ko so kinodvorane zaprte, si lahko otroci – s pomočjo staršev tudi najmlajši – izdelajo svojo lastno, so prepričani v Kinodvoru. Potrebujejo le škatlo za čevlje, škarje, olfa nož, lepilo, nekaj blaga, papirja, dva svinčnika in tempera barvice, pa lahko s sledenjem preprostim navodilom filmski prizori »oživijo« tudi doma. A to je le ena od idej, ki jo je mogoče najti v Kino igrišču, Kinodvorovem spletnem projektu z vsebinami za raziskovanje filma in kina.

»Vedno smo bili zelo osredotočeni na srečanja v živo, a zdaj raziskujemo tudi splet kot samostojen medij. Navsezadnje nam omogoča ogled izsekov iz posameznega filma, lahko se igramo z zvokom ali glasom… Ne želimo, da bi ena generacija šolskih otrok celo leto ostala brez filmske vzgoje,« pojasnjuje Živa Jurančič, vodja programa za mlada občinstva.

Najmlajši zelo taktilni Te dni se lahko otroci preizkusijo tudi v snemanju preproste filmske čarovnije s frnikolami in telefonom ali pa v izdelavi nagajive optične igrače tavmatrop, s katero se dve sličici zlijeta v eno. Bolj pogumni se lahko lotijo sinhronizacije odlomka animiranega filma, najbolj pustolovski pa se – po sledeh filma Sova in miška – v gozd odpravijo raziskovat, zakaj pikapolonica najraje pomalica prav listne uši… »Ni naš namen, da bi otroke zadrževali na spletu. Predvsem mlajši otroci so zelo taktilni, morda jim lahko pokažemo kak izsek iz filma, a jih prek podpornih dejavnosti zelo hitro odpeljemo v fizični prostor. Bolj kot razne spletne igre nas torej zanimajo načini, kako izkoriščati splet za to, da se filmska in kinokultura še vedno dogaja v realnem prostoru,« poudarja sogovornica. V pomoč učiteljem in staršem so dejavnosti na spletni strani skrbno strukturirali tudi po šolskih triadah in filmskih zvrsteh. Dogodivščine v Kino igrišču so namreč lahko povezane tudi neposredno z ogledom filma, a vabijo k temu, da se odrasli – tudi s pomočjo pedagoškega gradiva, ki ga Kinodvor redno ponuja na spletu – z mladimi pogovarjajo o temah filmskih pripovedi, o filmskih žanrih in specifikah posameznega filmskega jezika.

Prevzemanje odgovornosti »Zgodnji programi naše filmske vzgoje temeljijo na igri, najstniški pa na tem, da mladi z našo podporo čim bolj samostojno ustvarjajo in sprejemajo odločitve o filmskih vsebinah. Dovolj zgodaj smo k sreči ugotovili, da ne smemo izgubiti srednješolcev, ki so otroški program prerasli, če želimo, da bodo imeli film radi tudi kot odrasli,« še dodaja članica Kinodvorove ekipe. Drugi val epidemije je namreč prekinil tudi peti mednarodni filmski festival Kinotrip, ki ga vsak oktober pripravljajo mladi za mlade, saj kurirajo tako filmski program kot spremljevalnega, torej poskrbijo za pogovore z gosti, filmske delavnice, razstave, zabavo v kavarni… Prekinil pa je tudi izvajanje programa Prvič v kino, kjer se v veliki rdeči dvorani prvikrat znajdejo že triletni bodoči filmoljubčki. Kino igrišče v času korone sicer ni nadomestilo izkušnje obiska kina, se strinja sogovornica, a obljublja, da bodo projekt nadgrajevali tudi, ko se življenje vrne v ustaljene tirnice, mi pa v najljubše kinodvorane.