Idej, kaj z znamenitim »raufnkom«, je bilo v preteklosti kar nekaj. Od tega, da bi postal adrenalinska točka za tiste, ki bi se želeli povzpeti nad oblake, pa do tega, da bi na primer z enega od pobočij bližnjega Kuma napeljali jekleno vrv za spuste z vrha do dimnika prek doline in Save. Pred leti so se poigravali celo z idejo, da bi ga porušili, a je zaradi ogorčenega odziva občanov ostalo pri neuresničeni zamisli. Sicer pa se doslej ni uresničila še nobena od idej, kaj z dimnikom, ki ne služi več svojemu prvotnemu namenu. Tako je opuščeni dimnik zanimiv le za najrazličnejše objestneže, ki se samoiniciativno in brez zaščitne opreme odločijo za plezanje do vrha.

Ideje o nakupu dimnika Medtem ko bi se drugje po svetu naravnost razveselili takšne atrakcije, pri HSE ni zaznati idej, kaj pravzaprav početi z dimnikom. Manjše skupine strokovne zainteresirane javnosti so si po predhodni napovedi lahko ogledale notranjost dimnika, to pa je bolj ali manj tudi vse. Občina Trbovlje se za nakup dimnika ne bi odločila, saj se, kot pravi županja Jasna Gabrič, občina v gospodarstvo ne namerava vmešavati. Bi pa podprli vsako pametno idejo in načrt, kaj z dimnikom v prihodnosti. Na nakup je pomislilo tudi uspešno trboveljsko podjetje Dewesoft. »Dimnik je trenutno integralni del Termoelektrarne Trbovlje, ki je v lasti HSE. Odločitev o tem, ali se bo dimnik oddvojil in prodajal, je odločitev HSE,« o morebitnem nakupu razmišlja soustanovitelj podjetja Dewesoft Jure Knez. Meni, da bo primeru, da se HSE odloči za ta korak, prodaja prav gotovo stvar javnega razpisa. »Želim si, da se dimnik oživi in da bo mogoče naše goste iz tujine očarati s pogledi z vrtoglavih višin. Osebne izkušnje, odzivi vseh, ki so splezali na dimnik, vse športne, kulturne in adrenalinske akcije na dimniku so dokazali, da se ta lahko preuredi v izredno atraktiven adrenalinski park,« je prepričan Knez, ki napoveduje, da se bodo v primeru objave javnega razpisa prodaje podjetniki v Zasavju zbrali skupaj in poskušali dimnik preurediti v atrakcijo. »Seveda pa bomo po svojih močeh pomagali kateremu koli drugemu kupcu, da dimnik zaživi,« je še dodal Jure Knez.