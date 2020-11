V restavraciji Behar so v času virusa podobno kot večina drugih ponudnikov jedilnik poenostavili. Jasno, računajo lahko le na tiste goste, ki hrano naročijo prek dostave oziroma se v Džamijsko ulico odpravijo sami in naročeno hrano prevzamejo tam.

Naša odprava se je odločila hrano naročiti prek Wolta. Za začetek kakšno juho ali čorbo, po katerih bosanska kuhinja slovi. Na dan, ko smo naročali, je bila na voljo izvrstna tarhana, tradicionalna krepka čorba z zelenjavo in teletino, ki je prevoz odlično prenesla, bila je še vroča in je obveljala za uspešnico večera. Tisti dan so sicer skuhali tudi begovo čorbo, seveda z bamijo, ter za naše raziskovanje manj zanimivi govejo in gobovo juho, na žlico pa je bila tudi dnevna jed – pasulj z govejim mesom.

Pravzaprav je proti pričakovanjem siromašnejša in dolgočasnejša ponudba glavnih jedi. Da bi zadovoljili širše občinstvo, ponujajo celo pico z govejim mesom in kalamare na žaru, toda jasno je, da je glavno meso z žara. Za 30 evrov lahko dobite ploščo za dve osebi s piščančjimi in telečjimi ražnjiči, piščančjim filejem in bedrom, pleskavico, ocvrtim krompirčkom in lepinjo. Sicer pa je večino teh jedi mogoče naročiti tudi posamično. Na naši mizi se je tako znašla manjša porcija čevapčičev v lepinji za šest evrov – nasvet: vzemite večjo porcijo, saj je le evro dražja, pa tudi čevapčiči so bili izvrstni in so prevoz solidno prenesli. V Džamijski ulici imajo očitno pravi recept.

Slabše smo jo odnesli s telečjimi ražnjiči, za devet evrov sta bila v lepinjo položena le dva, pa še na teh je bilo meso presuho, prežilavo in premalo začinjeno. Še stavek o šopski solati: do zdaj v receptih zanjo nismo zasledili oliv, ki smo jih tokrat dobili, ob njih v Beharju solati dodajo še kakšen feferon in ne pretiravajo z zabelo. Če bi si želeli več, imajo konkretnejšo solato z mariniranim piščancem in popečenimi kruhki za deset evrov.

Resnično bogat je izbor sladic. Ni kaj, če ste si naročili bosansko kavo, ki jo prav tako dostavljajo, mora biti na mizi tudi sladko – baklava, medena torta, hurmašica, tufahija, tulumba, »tri leče«… Težko se je bilo odločiti, na koncu smo vzeli baklavo, hurmašico in tulumbo, ki so prispele konkretno oblite s sladkornim sirupom. Če bi se morali odločiti, bi glasovali za hurmašico, pa še najcenejša je – le dva evra.