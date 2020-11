Ne poznamo vsi v stranki DeSUS načina dela bivšega predsednika Karla Erjavca, kot piše v prvem stavku Tomaž Gantar, vem pa, da se pod njegovim vodenjem stranke ne bi dogajalo to, kar se je zadnjih devet mesecev.

Že pred kongresom januarja 2020 sem napisal kar nekaj člankov v podporo ponovni izvolitvi Karla za predsednika. V članku Problem DeSUS ni Erjavec 12. novembra 2019, objavljenem v Dnevniku, sem celo predlagal Gantarja, Pivčevo in Hainza za njegove najožje sodelavce, kar se na kongresu ni zgodilo.

Nekaj minut pred razglasitvijo rezultatov na kongresu sva sama stala v avli pred kongresno dvorano. Prvikrat sem se osebno z njim pogovarjal. Zagotavljal mi je, da ima obljubljeno večino. Kam so izginili vsi njegovi dosedanji najožji tovariši?

Volitve na kongresu so povedale svoje. Karl je bil močno poražen, tega rezultata nisem pričakoval. Ko sem od daleč opazoval objemanje in čestitanje, mi je bilo jasno, da Karl že lep čas ni imel pokritega terena. S predsednico so se objemali tisti, ki so bili še včeraj Karlu najbližji, kar je dalo vedeti, da je bila zamenjava v vrhu stranke organizirana in načrtovana.

Verjetno je bil šok za Erjavca prevelik, da bi trezno reagiral in ponudil sodelovanje novi predsednici. Ne, najavil je odstop z ministrskega položaja ministra za obrambo in odkorakal proti izhodu dvorane. Je ta odstop morda botroval tudi odstopu predsednika vlade Marjana Šarca, se sprašujem. Nameraval sem še govoriti s Karlom, pa ga nisem ga dohitel, z varnostnikom je izginil v noč.

Idila med novo predsednico in tistimi, s katerimi se je objemala in skupaj veselila zmage, ni trajala dolgo.

Ker se Karl od nikoder ni več pojavil in se ni bilo nikogar bati, se je znotraj stranke začela borba za njegovo zapuščino, vendar se nova predsednica ni pustila kar tako. Nazadnje je le klonila in odstopila s položaja.

Pred dnevi sem v medijih prebral, da je Karl oddal kandidaturo za predsednika stranke DeSUS.

Smo se desusovci vrnili za eno leto nazaj? Potem še vedno velja mandat moje skupščine iz novembra 2019, da kot delegat podprem Karla Erjavca za predsednika in Primoža Hainza za podpredsednika stranke.

Vid Drašček, Vrhnika