Današnja etapa na Vuelti je bila prva, ki je bila daljša od 200 kilometrov, a ne bo najdaljša med vsemi. Trasa od Luga do Ourenseja je bila razgibana s tremi kategoriziranimi vzponi, a do napadov s strani izzivalcev vodilnega Primoža Rogliča ni prišlo. Za etapno zmago se je udarilo šest ubežnikov, ki so se za preboj v beg borili prvih 50 kilometrov 204,7 kilometrov dolge etape. Na koncu je v ciljnem sprintu največ moči ostalo Timu Wellensu in zabeležil je še drugo zmago na letošnji dirki.

Etapa se je začela zelo eksplozivno. Kar nekaj kolesarjev si je želelo prebiti v beg, a glavnina s tempom ni popuščala. Kar 50 kilometrov je trajalo, da se je v ospredju izoblikovala močna sedmerica, ki ji je uspelo ustvariti razliko, tempo v glavnini se je nato malce umiril. Ob vzpenjanju na prvi kategoriziran prelaz dneva Alto de Escairon je prednost ubežnikov že narasla na pet minut. Približno je bila enaka prednost po prečkanju drugega vzpona Alto de Guitara. V glavnini sta ta čas tempo narekovali ekipi Bora-Hansgrohe in Astana. Ker se zaostanek za ubežniki ni zmanjševal, se je na čelo nato postavila Total Direct Energie, ki je pogumno želela ujeti ubežnike. Zaostanek do začetka še zadnjega vzpona dneva, ki se je začel dobrih 30 kilometrov do cilja, je upadel na manj kot dve minuti, a bližje se niso mogli prebiti. Prednost ubežnikov, v ospredju so bili le še trije, se je na spustu povečala na znova več kot tri minute in jasno je bilo, da bodo kolesarji v begu odločali o etapni zmagi.

V glavnini med kandidati za najvišja mesta v skupnem seštevku ni prišlo do napadov. Čeprav so se napadalci Primoža Rogliča, ki je po včerajšnjem kronometru znova vodilni kolesar na dirki, zavedali, da priložnosti ni več veliko, danes niso poskušali s kakšnim napadom presenečenja. Čeprav vsi zatrjujejo, predvsem ekipa Ineosa, ki ima v svojih vrstah drugega v skupnem seštevku Richarda Carapaza, da bodo še poskušali z napadi. Do napada ni prišlo tudi 44 kilometrov do cilja, ko je imel Kisovčan težave s kolesom, ki ga je moral zamenjati. Roglič se je tako brez težav vrnil v veliko skupino in v glavnini mirno prikolesaril v cilj.