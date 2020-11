Policija je v minulih dneh na socialnih omrežjih zaznala pozive k zbiranju ljudi in protestom, ki naj bi se v središču Ljubljane odvijali v četrtek, seznanjena je bila tudi z deljenjem letakov.

A kot so napovedali na PU Ljubljana, bo policija nadzirala spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepala. Tako bo gibanje v okolici parlamenta in vlade omejeno, območje pa bo tudi pod videonadzorom. Ob tem so pozvali k upoštevanju opozoril in navodil policije, k upoštevanju odlokov glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi ter nasploh k odgovornemu ravnanju v prizadevanjih za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Kot so poudarili, s tem ne posegajo v pravico do zbiranja in svobodo izražanja, vendar je treba razumeti, da "so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas".

Prav o morebitnih četrtkovih protestih naj bi po poročanju časnika Dnevnik tekla beseda tudi na torkovem obisku pooblaščene skupine komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova).

Kot piše časnik, je člane Knovsa zanimalo, ali Sova spremlja skupino Anonymus, ki je proteste napovedala. Po Dnevnikovih virih naj bi vodilni predstavniki Sove predstavnikom Knovsa pojasnili, da bi utegnili biti četrtkovi protesti nasilni.

Agencija naj bi namreč imela indice, da se organizirajo nekatere skupine, ki so povezane s tujino in načrtujejo izgrede. Kdo so skrajneži, ki bi lahko povzročili nerede, naj Sova še ne bi ugotovila, naj bi pa njeni predstavniki zanikali, da bi bilo mogoče aktivnosti okrog protesta povezati z gibanjem Antifa.

Pooblaščena komisija Knovsa je sicer v torek obiskala tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU) in Generalno policijsko upravo (GPU). V zvezi z revizijo zaključenih preiskav NPU naj bi po informacijah Dnevnika nadzorniki vendarle ugotovili nekatere nepravilnosti, med drugim premalo intenzivno delo. Portal 24ur.com je namreč pred dnevi poročal, da naj revizija ne bi odkrila "nič dramatičnega".

Prav tako je poslance po pisanju časnika zanimala usoda Darka Muženiča, katerega razrešitev z vrha NPU je upravno sodišče v Novi Gorici odpravilo in zadevo vrnilo policiji v ponovni postopek. Obenem pa so se predstavniki Knovsa sešli z v. d. direktorice NPU Petro Grah Lazar.