V Sloveniji so po vladnih podatkih v torek ob 6311 testih potrdili 2027 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah je 979 bolnikov s covidom-19, 158 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V domačo oskrbo so odpustili 63 oseb, umrlo pa je 29 bolnikov s covidom-19. Ponovno se pojavlja tudi vnos iz tujine, včeraj je bilo takšnih primerov sedem.

Na današnji novinarski konferenci sodelujejo minister za zdravje Tomaž Gantar, koordinator za Covid bolniške postelje pri Ministrstvu za zdravje Robert Carotta in vladni govorec Jelko Kacin.

»Današnjih podatkov nikakor ne smemo razumeti kot olajšanje,« je uvodoma navedel Kacin. »Jasno je, da bodo ukrepi morali trajati dlje časa, da bomo decembrske praznike lahko preživeli v krogu družine, kot smo vajeni,« je navedel. »Vsaj še mesec dni bo stanje resno,« je potrdil in se s tem nanesel na včerajšnji govor predsednika vlade Janeza Janše. Kar je dobro, je to, da se znižuje število ljudi, ki jih posamezni okuženi s covid-19 okuži naprej. »Hitro se bližamo proti mejniku, kjer en okuži samo enega,« je navedel Kacin.

Še vsaj 14 dni preobremenjenega zdravstva

Carotta je delil osebno izkušnjo z okužbo s koronavirusom. »Vonj je odšel, boli me čisto vse,« je navedel, »ta bolezen ni hec.« »Ko spremljaš evropsko situacijo, je jasno, da se Slovenija odlično spopada z epidemijo. Zdravstvo deluje, oskrbo dobijo vsi, ki jo potrebujejo,« je navedel in se zahvalil vsem v zdravstvu, vsem, ki upoštevajo ukrepe ter vsem, ki pomagajo, »da je sistem še vzdržen.« Navedel je, da nas čaka še štirinajst dni, ko bo število hospitaliziranih naraščalo in bo zdravstveni sistem preobremenjen. »Menim, da s pristopom, ki smo ga ubrali, lahko uspešno premagamo epidemijo,« je zaključil na pozitivni noti.

Navedel je, da postelje in oprema v zdravstvu trenutno niso problem, zmanjkuje pa kadra, ki je usposobljeno za paciente z zahtevnejšimi poteki bolezni. »Upam, da skupno število obolelih, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje zaradi korone in gripe, ne bo preseglo številk iz drugega vala,« je odgovoril na vprašanje o (ocenjeno) bližajočem se tretjem valu epidemije, ki bo sovpadal s povišanim številom obolelih za gripo.