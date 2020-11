Trenutni vladar Slovenije Janez Janša je v slogu poljskega Jaroslawa Kaczynskega in madžarskega Viktorja Orbana šel še dlje, piše v rubriki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika novinar Aleksander Lucu. Ne sam, za vsak primer je povlekel za seboj še dežurne krivce, če bi šlo kaj narobe. Zanesljivo je najbolj priročna oseba predsednik države Borut Pahor, ki je voljan samo iz strahu brez prisile vedno položiti glavo na tnalo, kot se je zgodilo v primeru Janševe afere Trenta, v kateri je trenutni predsednik vlade pred leti s prodajo razsute ovčje ograde v nacionalnem parku prišel do izjemno lepega stanovanja v središču Ljubljane in ga tudi naglo prodal zaradi mestnega nočnega hrupa, ki ga kot fant s podeželja težko prenaša. Takoj ko je bilo jasno, da bo afera Trenta doživela obravnavo pred sodiščem, je bilo Pahorju naloženo, da skliče v svojih sobanah srečanje z vrhovi slovenskega sodstva, ki se ga je seveda udeležil tudi sam Janez Janša in govoril po načelu Po moji volji boste sodili in si tako prislužili javni ugled in spoštovanje, ki ga sedaj nimate v izobilju. Medklic: bližnji preskus bo afera Trenta!

Na raven vladarja Slovenije vse bolj agresivno rine tudi cerkveni vladar Slovenije metropolit Stanislav Zore, ki ne glede na miroljubnost in previdnost papeža Frančiška okoli sebe opleta z nasveti o koronavirusu, z napadi na Televizijo Slovenija pa je z Janezom Janšo v paru zaplesal škandalozni pavji ples. Razlaga: trenutno podoba po pavje napihnjenih, ki bi si radi podredili medije. Zore namreč tako prikriva, da se je veliko število Slovencev okužilo v globoki veri, da jih čuvajo nekje zgoraj, in so se nespametno množično udeleževali maš, romanj in drugih verskih obredov, na katerih je vedno največ starejših, ki jih koronavirus najbolj usodno ogroža.

V knjigi madžarskega disidenta Paula Lendvaia, ki je leta 1957 pobegnil iz Madžarske na Dunaj pred komunizmom in bi enako storil zdaj pred orbanovci, je ta prav o Viktorju Orbanu zapisal, česar si o naših politikih ne upa zapisati nihče, kajti gre za neverjetne generacijske serije »zakompleksanih«, ki so zmožni najti samega sebe samo v politiki. Hočem biti glavni, hujši od najhujših vzornikov, kot so bili politični komisarji ali sekretarji nekdanje partije.

