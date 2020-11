Po dolgi in napeti volilni noči je ameriški predsednik Donald Trump v Beli hiši presenetil z napovedjo, da bo poskušal na vrhovnem sodišču zaustaviti štetje glasov. Čeprav se še glasovi štejejo, je dejal, da zmaguje v številnih zveznih državah. De facto je že razglasil zmago, zvečer po lokalnem času naj bi jo še uradno.

Kljub Trumpovi napovedi odhoda na vrhovno sodišče, se glasovi v ZDA štejejo naprej. Dr. Boštjan Udovič, profesor na katedri za mednarodne odnose na FDV, meni, da lahko Trump s pritožbo poskusi, saj gre za legitimen poskus. A sam meni, da do tega ne bo prišlo in se ga bo v tej nameri poskušalo zaustaviti. Če pa bi se tega vendarle poskušal lotiti, bodo institucije v ZDA, ki dobro funkcionirajo, dovolile štetje glasov do konca in se še kasneje lotile morebitne pritožbe Trumpa.

»Že pravniki, ki so pomagali Georgeu Bushu, so povedali, da je potrebno najprej glasove prešteti do konca, šele na to se lahko lotiš takšne zadeve, kot je pritožba. Po moji oceni bodo glasove prešteli do konca. Najkasneje jutri bomo po preštetih glasovih vedeli, kdo je predsednik. Čeprav bo šlo na tesno, se vendarle nakazuje, da bo Trump spet zmagal. Štel bo vsak glas, a Trump je dobil več, kot se je pričakovalo glede na volilne ankete,« je dejal Udovič. Če bo prišlo do pritožbe na sodišču, meni da bo to hitro odreagiralo. Do de iure zmagovalca predsedniških volitve bi potem lahko prišli v roku dveh tednov.

Tudi direktor Inštituta za strateške rešitve Tina Kračun ocenjuje, da trenutno bolje kaže predsedniku Trumpu, hkrati pa opozarja, da je delež preštetih glasov v določenih državah še vedno nizek, končni rezultat v teh državah pa bo odločil zmagovalca volitev. »Trumpova prednost v Michiganu, Wisconsinu in Pennsilvaniji je trenutno visoka, a približno četrtina glasov v teh državah še ni prešteta. Gre predvsem za glasove, ki prispejo po pošti in pričakuje se, da so po pošti večinoma glasovali podporniki demokratov. Če se bo to izkazalo za resnično bo rezultat tesen in gre pričakovati, da se bosta obe strani poslužili tudi pravnih sredstev – to smo v ZDA videli že leta 2000, ko je tesen izid na Floridi zmago prinesel George Bushu,« ocenjuje Kračun.

Po njegovi oceni se ob pravni bitki sedaj odvija tudi predvsem bitko za interpretacijo, zato tabora obeh kandidatov zelo aktivno spremljata vse objave ter poskušata vplivati na to, kdaj kateri medij razglasi zmago določenega kandidata v posamezni državi. »Dlje kot bo trajala negotovost, bolj se bodo napetosti stopnjevale, saj so te del pritiska na odločitev pristojnih organov. Glede na primere iz preteklosti, predvsem leta 2000, bo končna odločitev priznana na obeh straneh. Do končne odločitve pa bo napetost visoka,« je prepričan Kračun.

V ZDA sicer po volitvah v številnih mestih pričakujejo, da bo prišlo do protestov enega ali drugega tabora. Da bi do teh dejansko lahko prišlo, pričakuje tudi Udovič, a upa, da ne bodo nasilni.