»Evropa je tarča napadov. Napada v Nici in na Dunaju kažeta, da želi islamski terorizem napasti srce evropske in zahodne civilizacije,« je v videoposnetku dejal nekdanji evropski poslanec in viden politik desnokonservativne stranke Naprej Italija bivšega premierja Silvia Berlusconija.

»Moramo se odzvati in se osredotočiti na medverski dialog ter podpirati integracijo, a hkrati se zavzeti za tesnejše sodelovanje med policijami in tajnimi službami na ravni Evropske unije ter ustanoviti evropski FBI,« je še dejal Tajani. Podprl je tudi poglobitev sodelovanja z Rusijo in Izraelom.

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je v torek predlagal, da bi morala Evropska unija po terorističnih napadih na Dunaju in v Nici za zaščito pred terorizmom sprejeti zakon o domovinski varnosti po vzoru ZDA.

Poslanci desne stranke Bratje Italije pa so pred poslansko zbornico v Rimu v torek zvečer pripravili protestno akcijo, na kateri so razvili transparent z napisom Naša civilizacija je naša svoboda in potrebuje zaščito pred fundamentalističnim sovraštvom. Nekateri poslanci so tudi mahali s plakati z gesli proti nezakonitemu priseljevanju, še poroča APA.