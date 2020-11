Z webinarji jim želi predstaviti razvojne faze investicijskega projekta, jih opolnomočiti za dobro predstavitev potencialnim investitorjem ter jih seznaniti s priložnostmi, ki jih ponuja digitalizacija in jim tako pomagati pri iskanju ustreznega investitorja za njihov projekt.

Identifikacija, predstavitev in izpeljava investicijskega projekta Prvi v seriji investicijskih webinarjev z naslovom Identifikacija, predstavitev in izpeljava investicijskega projekta bo danes, v sredo, 4. novembra, med 10. in 11.30 uro. Na njem bodo predstavljene razvojne faze investicijskega projekta pa tudi konkreten potek prodaje ali nakupa podjetja, vključno s prednostmi in slabostmi tega postopka in tudi primer dobre prakse razvoja investicijskega projekta v lokalni skupnosti. Sodelovali bodo Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Spiritu, David Slivšek, vodja oddelka M & A, KF Finance, in župan občine Hoče-Slivnica dr. Marko Soršak. Več informacij in prijava tukaj.

Perfect Pitch in iskanje investitorjev Drugi investicijski webinar z naslovom Perfect Pitch in iskanje investitorjev bo potekal v sredo, 11. novembra, med 10. in 11.30 uro. Udeleženci bodo izvedeli, kako pripraviti vrhunsko predstavitev, s katero bodo ponudniki investicijskih projektov uspešno prepričali vsakega investitorja, da je njihov projekt pravi. Govorniki bodo Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja v Spiritu, Nina Dušić Hren, psihologinja in direktorica podjetja Dober stik, in Urban Lapajne, vodja projektov Tovarne podjemov. Več informacij in prijava tukaj. https://spirit-slovenija-webinar2.meetpt.com/