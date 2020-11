Trumpu pomembna zmaga na Floridi

Prva volišča so se zaprla v zveznih državah Indiana (11 elektorskih glasov) in Kentucky (8 elektorskih glasov). CNN je Trumpu pripisal prvo zmago večera v Indiani (11). Enako je storil AP v Kentuckeyju in Zahodni Virginiji (5), medtem ko so Bidnu pripisali zmago v Vermontu (3), na Havajih (4), Minnesoti (10) in Virginiji (13). Republikanec je dobil Južno Karolino (9) in zelo pomembno Florido (29), kjer po preštetju 98 odstotkov glasovnic vodi z 51,3 odstotka glasov in je ključna za njegovo ponovno izvolitev.

Trump je osvojil tudi Ohio (18), po zgodnjem vodstvu Bidna v Teksasu (38) pa je za zdaj primat prevzel tudi tam. CNN je medtem napovedal zmage za Bidna v Massachusettsu (11), New Jerseyju (14), Connecticutu (7), Rhode Islandu (4), Delawaru (3), Marylandu (10) in Illinoisu (20). Pričakovano je modro obarvan ostal New York (29), prav tako New Mexico (5), Washington DC (3), dobil pa je tudi Colorado (9). Za Trumpa je CNN napovedal še Tennessee (11), Alabamo (9), Mississippi (6) in Oklahomo (7). Trump je dobil tudi Arkansas (6), Wyoming (3), Nebrasko (3 od 5), Južno Dakoto (3), Severno Dakoto (3), Louisiano (8), Kansas (6), Missouri (10), Utah (6) in Idaho (4), Montano (3) in Iowo (6). Biden je pričakovano dobil New Hampshire (4), Kalifornijo (55), Oregon (7) in Washington (12).