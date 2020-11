Bayern München, Liverpool in Manchester City ohranjajo poln izkupiček po polovici skupinskega dela v ligi prvakov in ostajajo razred zase v svojih skupinah. Proti koncu tekme v Salzburgu je že kazalo, da bo evropski prvak Bayern doživel prvi spodrsljaj, a je v šampionskem zaključku s štirimi zaporednimi goli vpisal novo visoko zmago (6:2). Manchester City je prav tako v zadnjih minutah potrdil prevlado nad Olympiacosom (3:0). V Moskvi je Atletico remiziral z Lokomotivo, vratar Jan Oblak je bil premagan po enajstmetrovki. To je bil tudi edini strel ruskega moštva v okvir vrat.

Atalanta je v Bergamu z velikimi pričakovanji krenila v dvoboj z angleškim prvakom Liverpoolom in doživela učno uro nogometa. Liverpool je bil premočan za skromno in počasno Atalanto, ki je bila nebogljena ob visokem porazu z 0:5. Josip Iličić je tekmo spremljal s klopi za rezervne igralce in prvič po petih zaporednih tekmah ni odigral niti minute. Gostje so slavili na krilih 23-letnega portugalskega nogometaša Dioga Jote, ki je v dobrem letu dni zabil že tretji hat-trick na mednarodni sceni. To je bila tudi najvišja zmaga angleškega predstavnika proti italijanskemu moštvu.

»Nismo bili pravi, kot bi se spodobilo proti angleškemu prvaku. Po drugem golu smo poskušali ohraniti zbranost in ostati v igri, a nas je na začetku drugega polčasa pokopal zadetek Salaha. Poraz boli,« je povedal napadalec Atalante Luis Muriel. Junak obračuna Diogo Jota je pristavil: »Zagotovo igram za najboljše moštvo v svoji karieri in moja naloga je, da dosegam gole. V tem uživam in zelo sem srečen, da smo v Bergamu prikazali tako suvereno predstavo.«

Za nohte je šlo Realu iz Madrida, ki je imel po dveh tekmah le eno osvojeno točko. Španski prvaki so proti Interju zapravili dva gola prednosti iz prvega polčasa, nato je tekmo po hitrem protinapadu Reala odločil Rodrygo Goes. Slovenski vratar Samir Handanović je bil brez moči. Statistiki so objavili, da je Rodrygo postal prvi brazilski nogometaš, ki je rojen v tem stoletju in je v ligi prvakov doslej dosegel pet golov. »Upal sem, da bom dobil priložnost na tej tekmi in vesel sem, da sem lahko pomagal ekipi z odločilnim zadetkom. Po zmagi čutimo olajšanje, saj smo vedeli, da nas čaka zahteven preizkus. Trpeli smo, a na koncu je najpomembnejša zmaga. To je zame poseben večer,« je komentiral Rodrygo. Nov mejnik je uspel kapetanu Reala Sergiu Ramosu, ki je dosegel jubilejni, stoti zadetek v dresu kraljevega kluba v vseh tekmovanjih. Sinoči je petinpetdesetič zadel z glavo.

Najvišjo zmago večera je zabeležila Borussia Mönchengladbach, ki je v gosteh s 6:0 povozila Šahtar in prevzela vodstvo v skupini B. Borussia že petinštirideset let ni dosegla pol ducata golov na evropskem prizorišču, s sinočnjo predstavo pa je nakazala visoke ambicije pred zadnjimi tremi obračuni skupinskega dela lige prvakov. To je bila tudi prva zmaga nemškega kluba nad predstavnikom iz Ukrajine po 26 letih. Šahtar navkljub polomiji ostaja v enakovredni igri za napredovanje, saj ima na lestvici štiri točke tako kot Real Madrid. Inter ima na četrtem mestu brez zmage in z dvema remijema najslabše izhodišče pred nadaljevanjem, a je skupina B zaradi majhnih točkovnih razlik med klubi najbolj negotova.