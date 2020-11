Število osvojenih elektorskih glasov Dnevnik PODATKI 0 0 Za zmago je treba zbrati vsaj 270 elektorskih glasov.

Prva volišča so se zaprla v zveznih državah Indiana (11 elektorskih glasov) in Kentucky (8 elektorskih glasov). Do prvih oprijemljivejših delnih izidov bo minilo še nekaj časa, po 5 odstotkih preštetih glasov v tradicionalno "rdeči" Indiani zanesljivo vodi Trump, v drugi republikanski trdnjavi Kentuckyju pa po 11 odstotkih preštetih glasov presenetljivo, vendar tesno, vodi Biden. Kljub temu še naprej velja prepričanje, da bo tudi v tej zvezni državi na koncu slavil Trump. Tradicionalno so najpomembnejše zvezne države, kjer izida vnaprej ni možno napovedati. Med njimi Pensilvanija (20), Florida (29) in Ohio (18), letos pa še Michigan (16), Wisconsin (10), Severna Karolina (15), Georgia (16) in Arizona (11). Napeto tekmo se pričakuje tudi v Iowi (6), Minnesoti (10), Teksasu (38) in Nevadi (6).

Od nihajočih držav bo prva volišča zaprla Georgia (16) ob enih zjutraj, Ohio (18) in Severna Karolina (15) ob pol dveh, Florida (29) in Pensilvanija (20) ob dveh. Michigan (16) in Wisconsin (10) sledita ob treh zjutraj. Zadnja volišča se bodo zaprla ob šestih zjutraj po našem času na Havajih (4) in Aljaski (3). Če zmaga trenutnega predsednika ali izzivalca ne bo prepričljiva, se zna zaradi rekordnega števila glasov, ki so bili oddani po pošti, zgoditi, da končnega rezultata volitev danes še en bomo izvedeli.