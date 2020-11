Rezultate po zveznih državah si oglejte na povezavi.

Potem ko je Joe Biden dobil pomembno bitko v Wisconsinu in po poročanju NY Timesa tudi v Michiganu, kjer mu je uspel ogromen preobrat, so oči ameriške javnosti uprte v Nevado, kjer se potencialno skriva odločilnih šest elektorskih glasov. V zvezni državi, znani po Las Vegasu, ostaja četrtina nepreštetih glasov, kar v številkah pomeni 398.000 glasovnic. Zaenkrat Biden vodi za pičlih 8000 glasov.

Oba kandidata sta nabrala glasove v tradicionalnih trdnjavah demokratske oziroma republikanske stranke. Za Donalda trumpa so bile pomembne zmage na Floridi (29 elektorskih glasov), v Teksasu (38) in Ohiu (18). Dvajset minut do sedmih zjutraj je tiskovna agencija AP razglasila Trumpovo zmago na Floridi, s čimer je aktualni predsednik pobral 29 elektorskih glasov. Da bi ostal v tekmi za ponovni predsedniški stolček, je Trump moral zmagati v tej državi. Če bi mu glasove izmaknil Biden, bi namreč skoraj zagotovo zapečatil njegovo usodo. Trump je zmagal z 51,3-odstotno podporo in prednostjo skoraj 380.000 glasov. Njegov tekmec je prejel 47,8 odstotka glasov.

Ob predsedniških volitvah potekajo tudi volitve vseh 435 poslancev v predstavniškem domu ameriškega kongresa in 35 od 100 senatorjev. Volilci so potrdili predvolilne napovedi, saj so demokrati ohranili večino v predstavniškem domu in jo celo povečali. Po poročanju Fox news za najmanj 5 mest. Javnomnenjske raziskave so demokratom napovedovale tudi prevzem večine v senatu, ki so ga zadnjih šest let nadzirali republikanci. Pred volitvami so imeli demokrati 232 sedežev, republikanci 197, eden je bil neodvisen, en pa prazen.

Trump sredi noči kar sam razglasil zmago

Aktualni predsednik Donald Trump se je pozno ponoči javil iz Bele hiše. »To je zagotovo novinarska konferenca ob najbolj pozni uri,« se je najprej pošalil. Kar dolg govor je namreč začel okoli druge ure ponoči po lokalnem času. Milijonom, ki so glasovali zanj, se je zahvalil za podporo, pa tudi prvi dami in celi svoji družini, kakor tudi podpredsedniku Miku Pencu s soprogo. »Pripravljeni smo na veliko proslavo,« je dejal Trump in obenem napadel tiste, ki so glasovali proti njemu. »Kar se mene tiče, smo že zmagali,« je dejal v Beli hiši. Po mnenju zgroženih kritikov mnogo, mnogo prezgodaj, saj je treba prešteti še na milijone glasov. V svojem slogu je Trump dejal, da »je najpomembneje, da zmagujemo v Pensilvaniji in to za ogromno število glasov«.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

A Trump je že namignil, da naj bi »njegovi nasprotniki« skušali na ta način dostaviti »še na desetine milijonov glasovnic«. »To je goljufija za ameriško ljudstvo, sramota za našo državo,« je še sporočil iz Bele hiše. Napovedal je, da bo od vrhovnega sodišča zahteval ustavitev glasovanja, vendar ni navedel konkretnih razlogov za to. Pred tem je Trump prek twitterja demokrate obtožil, da želijo »ukrasti volitve«. Kako točno želijo demokrati to storiti in zakaj misli tako, ni razložil. Je pa sicer zadovoljen s potekom volitev. »Zelo dobro nam kaže, vendar poskušajo ukrasti volitve. Tega jim ne bomo nikoli dopustili. Glasov ni mogoče oddajati, potem ko se volišča zaprejo,« je zapisal Trump. Napovedal je tudi izjavo glede »velike zmage«.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Twitter je njegov tvit prekril z opozorilom, da je »nekaj ali pa vsa vsebina v tem tvitu sporna in lahko bila zavajajoča glede volitev ali drugega državljanskega procesa«. Za ogled tega tvita je zato potreben še en klik.