Število osvojenih elektorskih glasov Dnevnik PODATKI 85 66 Za zmago je treba zbrati vsaj 270 elektorskih glasov.

Prva volišča so se zaprla v zveznih državah Indiana (11 elektorskih glasov) in Kentucky (8 elektorskih glasov). CNN je Trumpu pripisal prvo zmago večera v Indiani (11). Enako je storil AP v Kentuckeyju in Zahodni Virginiji (5), medtem ko so Bidnu pripisali zmago v Vermontu (3) in Virginiji (13). Republikanec je dobil Južno Karolino (9), kandidata pa sta ta hip skoraj izenačena na Floridi (29), ki je ključna za Trumpovo ponovno izvolitev. Demokrat prepričljivo vodi tudi v Ohiu (18). CNN je medtem napovedal zmage za Bidna v Massachusettsu (11), New Jerseyju (14), Connecticutu (7), Rhode Islandu (4), Delawaru (3), Marylandu (10) in Illinoisu (20). Za Trumpa je CNN napovedal še Tennessee (11), Alabamo (9), Mississippi (6) in Oklahomo (7).

Katera so ključna bojišča

Tradicionalno so najpomembnejše zvezne države, kjer izida vnaprej ni možno napovedati. Med njimi Pensilvanija (20), Florida (29) in Ohio (18), letos pa še Michigan (16), Wisconsin (10), Severna Karolina (15), Georgia (16) in Arizona (11). Napeto tekmo se pričakuje tudi v Iowi (6), Minnesoti (10), Teksasu (38) in Nevadi (6).

Od nihajočih držav je prva volišča zaprla Georgia (16) ob enih zjutraj, Ohio (18) in Severna Karolina (15) ob pol dveh, Florida (29) in Pensilvanija (20) ob dveh. Michigan (16) in Wisconsin (10) sledita ob treh zjutraj. Zadnja volišča se bodo zaprla ob šestih zjutraj po našem času na Havajih (4) in Aljaski (3). Če zmaga trenutnega predsednika ali izzivalca ne bo prepričljiva, se zna zaradi rekordnega števila glasov, ki so bili oddani po pošti, zgoditi, da končnega rezultata volitev danes še ne bomo izvedeli.

Ob predsedniških volitvah so v torek v ZDA potekale tudi volitve vseh 435 poslancev v predstavniškem domu ameriškega kongresa in 35 od 100 senatorjev. Glede na javnomnenjske raziskave imajo demokrati dobre možnosti, da ohranijo večino v predstavniškem domu in po šestih letih spet prevzamejo tudi večino v senatu.