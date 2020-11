Število osvojenih elektorskih glasov Dnevnik PODATKI 209 118 Za zmago je treba zbrati vsaj 270 elektorskih glasov.

Po petih urah od zaprtja prvih volišč je štetje volilnih glasov potekalo po pričakovanjih. Oba kandidata sta nabrala glasove v tradicionalnih trdnjavah demokratske oziroma republikanske stranke. Demokrati so bili že kmalu lahko razočarani nad rezultati na Floridi, kjer so izgubili prvo priložnost, da bi Trumpu močno otežili vrnitev v Belo hišo. Slabše od pričakovanj se je Biden odrezal tudi v Georgii. Po prvih obetavnih rezultatih v Ohiu in Pensilvaniji sta se dve od ključnih zveznih držav tekom noči obarvali rožnato in napovedovali veliko priložnost za ponovno zmago Donalda Trumpa. Medtem so republikanci nestrpno gledali razvoj glasovanja v Teksasu, Severni Karolini. Vse bolje pa je tekom noči Trumpu kazalo še v ključnih zveznih državah Ohio, Michigan in Wisconsin. Hkrati pa je to pomenilo, da bomo na končni rezultat volitev morali počakati verjetno do konca tedna. V Michiganu so namreč zatrdili, da bodo vse glasove uspeli rpešteti šele do tedaj. Demokrati so se lahko bodrili tudi z delnimi rezultati z Arizone, ki je na volitvah 2016 pripadla Trumpu.

Kako so glasovali

Prva volišča so se zaprla v zveznih državah Indiana (11 elektorskih glasov) in Kentucky (8 elektorskih glasov). CNN je Trumpu pripisal prvo zmago večera v Indiani (11). Enako je storil AP v Kentuckeyju in Zahodni Virginiji (5), medtem ko so Bidnu pripisali zmago v Vermontu (3) in Virginiji (13). Republikanec je dobil Južno Karolino (9), vse boližje pa je zmagi na Floridi (29), ki je ključna za Trumpovo ponovno izvolitev. Demokrat trenutno zaostaja v Ohiu (18), po zgodnjem vodstvu Bidna v Teksasu (38) je tudi tam primat za zdaj prevzel Trumpu. CNN je medtem napovedal zmage za Bidna v Massachusettsu (11), New Jerseyju (14), Connecticutu (7), Rhode Islandu (4), Delawaru (3), Marylandu (10) in Illinoisu (20). Pričakovano je modro obarvan ostal New York (29), prav tako New Mexico (5), Washington DC (3), dobil pa je tudi Colorado (9). Za Trumpa je CNN napovedal še Tennessee (11), Alabamo (9), Mississippi (6) in Oklahomo (7). Trump je dobil tudi Arkansas (6), Wyoming (3), Nebrasko (3 od 5), Južno Dakoto (3), Severno Dakoto (3), Louisiano (8), Kansas (6), Missouri (10), Utah (6) in Idaho (4). Biden je pričakovano dobil New Hampshire (4), Kalifornijo (55), Oregon (7) in Washington (12).

Katera so ključna bojišča

Tradicionalno so najpomembnejše zvezne države, kjer izida vnaprej ni možno napovedati. Med njimi Pensilvanija (20), Florida (29) in Ohio (18), letos pa še Michigan (16), Wisconsin (10), Severna Karolina (15), Georgia (16) in Arizona (11). Napeto tekmo se pričakuje tudi v Iowi (6), Minnesoti (10), Teksasu (38) in Nevadi (6).

Od nihajočih držav je prva volišča zaprla Georgia (16) ob enih zjutraj, Ohio (18) in Severna Karolina (15) ob pol dveh, Florida (29) in Pensilvanija (20) ob dveh. Michigan (16) in Wisconsin (10) sledita ob treh zjutraj. Zadnja volišča se bodo zaprla ob šestih zjutraj po našem času na Havajih (4) in Aljaski (3). Če zmaga trenutnega predsednika ali izzivalca ne bo prepričljiva, se zna zaradi rekordnega števila glasov, ki so bili oddani po pošti, zgoditi, da končnega rezultata volitev danes še ne bomo izvedeli.

Demokrati povečali večino v predstavniškem domu

Ob predsedniških volitvah potekajo tudi volitve vseh 435 poslancev v predstavniškem domu ameriškega kongresa in 35 od 100 senatorjev. Volilci so potrdili predvolilne napovedi, saj so demokrati ohranili večino v predstavniškem domu in jo celo povečali. Po poročanju Fox news za najmanj 5 mest. Javnomnenjske raziskave so demokratom napovedovale tudi prevzem večine v senatu, ki so ga zadnjih šest let nadzirali republikanci.

V kongres je bila sicer izvoljena tudi Marjorie Taylor Greene - deklarirana podpornica skrajno desne zarotniške skupine Qanon. Republikanka je sedež osvojila, potem ko je septembra iz kampanje izstopil njen demokratski protikandidat. Republikanska stranka je Greenovi sprva odrekla podporo, potem ko je v javnost prišel posnetek, v katerem trdi, da bi morali Muslimanom prepovedati opravljanje služb v ameriški vladi, gibanje Black Lives Matter je primerjala z rasistično organizacijo Ku Klux Klan, prav tako pa je o milijarderja Georgu Sorosu širila antisemitske dezinformacije. Kljub temu jo je pozneje med kampanjo podprl šefa kabineta Bele hiše Mike Meadowas in številni donatorji republikanske stranke.