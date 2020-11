Da bi malce popravili vtis in državljane spodbudili k pozitivnemu razmišljanju, so nekaj dni kasneje na uradnem twitter računu Vlade Republike Slovenije objavili nasvet psihologinje: »Upočasnite svoje dihanje, z nogami pritisnite ob tla, stegnite roke in stisnite skupaj dlani. Poglejte okoli sebe, kaj vidite, slišite, vonjate. Pustite, da gredo misli svojo pot. To vam bo dalo občutek varnosti, dokler se negativna čustva ne umirijo.« Če torej v sosednjem stanovanju zaslišite globoko dihanje, nikar ne pomislite na nemoralno dejavnost. Kje pa – vaši sosedje le ubogljivo sledijo navodilom vlade.