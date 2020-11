Leta 2016, ko je Tim Gajser prvič postal svetovni prvak v razredu MXGP, si je lovoriko predčasno privozil po predzadnji dirki v ZDA (Charlotte) od skupno osemnajstih. Takrat je drugouvrščeni Italijan Antonio Cairoli zaostajal za nedosegljivih 90 točk, tako da je bila zadnja preizkušnja (prav tako v ZDA – Glen Helen) zgolj formalnost. Lani, ko je drugič pokoril svetovno motokrosistično elito in ko je bilo v koledarju prav tako 18 dirk, je Gajser vse dvome o prvaku razrešil že tri pred koncem sezone (Švedska, Turčija, Kitajska), ko je v italijanski Imoli naskok pred drugouvrščenim Švicarjem Jeremyjem Seewerjem povišal na nedosegljivih 183 točk.

Tudi v letošnji sezoni ima 24-letni Slovenec avtocesto do tretjega naslova svetovnega prvaka, kajti dve dirki pred koncem (znova 18 dirk, toda prvič so zaradi pandemije koronavirusa vse v Evropi) ima pred Cairolijem 73 točk prednosti (626:553). Na zadnjih dveh preizkušnjah v Pietramurati v Italiji je na razpolago le še sto točk, tako da ima tudi tretjeuvrščeni Švicar Jeremy Seewer vsaj še teoretične (beri: utopistične) možnosti za prvo mesto v skupnem seštevku, saj za Gajserjem zaostaja 91 točk (535). A da se ne boste preveč ukvarjali z matematiko in kombinatoriko: če bi Cairoli na domačem terenu slučajno osvojil vseh sto točk, bi jih Gajser za naslov svetovnega prvaka v štirih vožnjah potreboval le 27, če pa bi takšen podvig kot Italijanu uspel tudi Seewerju, bi slovenskemu šampionu zadoščalo zgolj devet točk.

»Tako kot vedno bom tudi tokrat dal vse od sebe, vozil pa bom samozavestno in sproščeno ter užival na motorju. Upam, da se bo vse izteklo v redu. Start je vedno zelo pomemben in če mi bo uspel tako dober kot v prvi vožnji v nedeljo, nato pa tudi nadaljevanje dirke, ne bi smelo biti nobenih težav,« se nadeja Tim Gajser, ki si želi, da bi prireditelji vsaj malce spremenili progo oziroma vsaj kakšen skok. Na vprašanje, ali zaradi bližine novega naslova svetovnega prvaka čuti dodaten pritisk, voznik iz Pečk pri Makolah odgovarja: »Malce več živčnosti bo zagotovo, ker se mi ponuja priložnost, da predčasno postanem svetovni prvak. Vendar bom skušal ostati miren in uporabiti izkušnje iz tistih sezon, ko sem že osvajal naslove svetovnega prvaka.«

V MX2 bo nastopal Jan Pancar, ki je v nedeljo osvojil 11 točk in skupno 17. mesto, v seštevku za SP pa je z 99 točkami na 20. mestu. V MX2 bo prva vožnja danes ob 11.15, druga ob 14.10, v MXGP ob 12.15 in 15.10.