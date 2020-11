Resnica in ljubezen. In suženjstvo.

Medicina je skupaj z drugimi strokami in sodobnim načinom življenja dosegla, da se je življenjska doba v razvitem svetu v zadnjih 70 letih podaljšala za približno 20 let. Fantastičen dosežek. Ponosen sem, da sem del medicine, del tega uspeha. Toda epidemija covida-19 je ponos sprevrgla v nočno moro. Kot zdravnik se preprosto ne morem več strinjati s številnimi anomalijami, ki so zavladale medicini.