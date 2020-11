Pojasnil je, da v prihodnjih desetih dneh načrtujejo premestitev bolnikov iz močno prizadete severne regije Hauts-de-France, pa tudi iz drugih delov države, saj pričakujejo, da bodo intenzivni oddelki v Franciji polni. Nekatere bolnike so že premestili v druge bolnišnice po državi, še posebej v Bretanjo, kjer je relativno malo bolnikov s covidom-19.

Zaradi strmega porasta okužb z novim koronavirusom naj bi vlada ob že uveljavljenih karantenskih ukrepih razmišljala tudi o vnovični uvedbi policijske ure v Parizu. Vlada sicer odločitve še ni sprejela. Bolnišnice v prestolnici in njenih predmestjih se hitro polnijo, saj je na območju veliko primerov covida-19.

Francija je že na vrhuncu prvega vala epidemije v marcu in aprilu več deset bolnikov s covidom-19 premestila v bolnišnice v Nemčiji, pa tudi v Avstriji, Luksemburgu in Švici. V Franciji so sicer v ponedeljek poročali o rekordnih 52.518 novih okužbah z novim koronavirusom v 24 urah. Umrlo je še 418 bolnikov. V ponedeljek se je v bolnišnicah zdravilo 25.143 bolnikov s covidom-19, od tega več kot 3720 na intenzivni negi. Več kot 3700 jih je nazadnje intenzivno zdravljenje potrebovalo 3. maja.