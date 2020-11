Bogato najdišče na Igu

Na Igu arheologi odkrivajo ostanke stavb iz starejše železne dobe, mlajše železne dobe, iz rimskega in poznorimskega obdobja. Med drugim so odkrili, da je rimska naselbina verjetno stala pod današnjo vasjo Ig. Izkopavanja bodo predvidoma nadaljevali do konca novembra.